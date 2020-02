Raffaello Mazzoni twerka a Pomeriggio 5/ “Ho visto il tutorial della Lamborghini”

Barbara D’Urso regala al pubblico di Canale 5 un momento molto divertente nella nuova puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice ospita nel suo salotto alcuni dei protagonisti de La Pupa e il Secchione. E non manca lui: Raffaello Mazzoni, grande protagonista di questa edizione. Si parla dei momenti più divertenti nella villa e nel corso del gioco e la D’Urso ricorda soprattutto i balli in cui si è esibito in alcune prove Mazzoni. Prima di mostrare i video divertenti, Mazzoni tiene però a chiarire che “Proprio ieri ho visto un tutorial di Elettra Lamborghini per imparare a fare il twerk”. La prova del twerk è infatti stato uno dei momenti più divertenti de La Pupa e il Secchione e Viceversa e oggi Mazzoni è pronto a mostrare i suoi “progressi”.

Raffaello Mazzoni fidanzato? Alessi: “Ha la fila dietro!”

Mazzoni prende allora il centro dello studio di Pomeriggio 5 e mostra fiero i suoi miglioramenti nel twerk (qui il video). La scena è esilarante e conquista l’applauso dei pochi presenti. Il Conte, d’altronde, anche sul web è amatissimo. In tanti hanno sperato che Angelica Preziosi, la sua pupa, cedesse al suo romantico corteggiamento. Più volte, infatti, Mazzoni ha manifestato di essere innamorato della bella ragazza che lo ha accompagnato in questa avventura. Lei però potrebbe aver ceduto alle avance di un Pupo, Marco, che nel corso della finale de La Pupa e Il Secchione le ha anche fatto una vera e propria dichiarazione d’amore. Tuttavia Roberto Alessi a Pomeriggio 5 rincuora Mazzoni: “Lui ha una fila di ragazze che lo vogliono!”

