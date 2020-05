RAFFAELLO TONON, AMICIZIA FINITA CON CORINNE CLERY?/ “È vero, così va la vita…”

Pubblicità

In diretta a Pomeriggio 5, Raffaello Tonon replica alle dichiarazioni fatte da Corinne Clery, confermandole. “Io rispondo che lei cita dei fatti di cronaca. – esordisce Tonon, per poi chiarire – Io ho una grande stima per lei, è vero, noi abbiamo passato un Natale insieme, lei mi invitò a fare il Natale insieme quando eravamo nella Casa del Grande Fratello Vip. È vero, in quel periodo i rapporti con i miei genitori non erano idilliaci ma sono andato da lei perché avevo piacere, non perché mi ha raccolto da un angolo della strada. Poi quello che è accaduto dopo è la vita, l’affaccendarsi della vita…”, ammette infine l’opinionista a Pomeriggio 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Raffaello Tonon, amicizia finita con Corinne Clery? Lui a Pomeriggio 5…

Durante la convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip del 2017 tra Raffaello Tonon e Corinne Clery è nata una bella amicizia, poi tutto è finito. È quanto fa sapere l’attrice di origine francese alle pagine del settimanale Diva e Donna, tornando proprio a parlare della sua avventura nel reality allora condotto da Ilary Blasi. “Il Grande Fratello Vip? Un divertimento unico. – ha esordito la Clery, passando poi a parlare di Raffaello – Ho legato molto con Tonon, anche se poi mi ha delusa.” ha infatti ammesso. Ma qual è il motivo di questa delusione? “Finito lo show, finito tutto. Venne da me a fare il Natale perché era solo e poi mai più sentito”, ha annunciato Corinne Clery. E se queste sono le parole dell’attrice, qual è invece la spiegazione di Raffaello Tonon?

Raffaello Tonon replica a Corinne Clery?

Raffaello Tonon è tra gli ospiti di Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 26 maggio su Canale 5. Il noto opinionista è pronto infatti a spiegare in diretta le motivazioni di questo allontanamento e replicare, dunque, alle dichiarazioni fatte alcuni giorni fa da Corinne Clery. C’è da dire che la donna ha avuto da ridire anche su Giulia De Lellis, sulla quale ha dichiarato: “Giulia De Lellis, l’influencer, caruccia, ma di un’ignoranza unica. Non sapeva dov’era la Torre Eiffel. […] Mi piaceva Cecilia Rodriguez”, ha aggiunto invece la 70enne nel corso dell’intervista.



