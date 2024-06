Raffaello Tonon, silenzio rotto sul nuovo lavoro di cameriere/ “Ecco perché lo faccio…”

Da almeno un ventennio circa é conosciuto ai più come un personaggio pubblico che frequenta format TV e radio, eppure dopo il successo del suo Grande fratello vip 2, Raffaello Tonon sorprende rivelando un suo particolare “piano B”. Si parla del nuovo lavoro che da qualche tempo tiene occupato l’ex gieffino, ossia quello di cameriere. Una svolta nella vita e nella professione che desta un clamore mediatico non indifferente.

Raffaello Tonon al centro del gossip per la svolta inaspettata

Il vincitore del reality “La Fattoria” lavora in un noto ristorante della Romagna, occupandosi principalmente di accoglienza e cura dei clienti. Ed é in una puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrtha Merlino che Raffaello Tonon ne parla pubblicamente. Ospite in collegamento, Raffaello svela il motivo legato alla decisione di lavorare da cameriere oltre a concedersi all’intrattenimento nello showbiz principalmente come opinionista.

Le dichiarazioni rivelatrici di Raffaello Tonon, al ritorno TV

“Io faccio l’oste – fa sapere l’ex gieffino -, chiacchiero con i clienti, li accolgo, poi ovvio che apparecchio, sparecchio, posso fare tutto. Ho scelto questo perché avevo bisogno di ingannare il tempo. Quando non vengo a Pomeriggio 5 ho bisogno di fare qualcosa. Non avere nulla da fare è pesante- confida in aggiunta-. Poi lo faccio per fare qualche quattrino, che fa sempre bene”. Insomma, sembra dirsi un vero e proprio piano B il nuovo lavoro dell’ex Grande fratello vip 2.

Ai visitatori sul posto di lavoro che si dicono increduli all’idea di vederlo lavorare in un ristorante, quindi, Raffaello Tonon garantisce di volersi assicurare una pensione per il futuro, alla luce della precarietà legata al mondo dello spettacolo. In un intervento concesso a Libero, in più, Raffaello Tonon ha svelato di lavorare tutti i giorni e la domenica dalle ore 10 fino alla mezzanotte.

