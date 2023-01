Raffaello Tonon choc sul padre morto/ “Non potrà mai mancarmi, non so sorridergli”

Raffaello Tonon la particolare dedica al padre morto: le sue parole

Tre anni fa, nel 2020, è morto Franco Tonon il padre di Raffaello Tonon, noto opinionista televisivo. L’ex concorrente del GF Vip ha scritto una dedica al padre, in occasione di questa ricorrenza, ma i toni sono piuttosto duri. Il messaggio che il volto televisivo ha scritto al genitore scomparso non è dolce e commovente come si potesse pensare, ma acerbo.

Raffaello Tonon sui social scrive: “Franco Tonon, mio padre, il quattordici gennaio di tre anni fa ha esalato l’ultima fatica terrena, un respiro. Per tre anni ho dimenticato, rimosso. Oggi ricordo. Si è chiuso in quel momento un capitolo della mia vita. Non credo al tempo “dottore” credo che i fuochi attizzati dal rancore si possono sopire per arrivare a spegnersi. Mi piace così. Non potrà mai mancarmi, non sono ipocrita. Mi conforta sapere che ancora non so sorridergli ma sono sulla buona strada. Ho sentito il bisogno di scrivere questo dolore, perché è dolore. Un GRAZIE a mia madre, che ha saputo coprire tanto, con un mantello dignitoso e coerente, e avendo il cuore dalla parte giusta lo ha accompagnato fino alla fine; fortunatamente l’ho seguita. Non mi resta che pedalare, guardando ogni tanto il cielo cercando di sorridere. Scusate il pensiero a voce alta.”

Raffaello Tonon ricorda la morte del padre: “L’infermiera lo chiamava ma…”

Raffaello Tonon, ospite di Mattino 5, ricordava la morte del padre Franco colpito da un aneurisma celebrale. L’opinionista televisivo dichiarava: “Mio papà è morto di aneurisma, per lui fu una rottura grande, durò dodici ore, poi cerebralmente fu data la morte, e il giorno dopo morì definitivamente. La mattina dopo l’aneurisma stava per essere dimesso, ma l’infermiera ha notato che era seduto e guardava fisso mentre lo chiamava.…”

Il rapporto tra l’ex concorrente del GF Vip e il padre è sempre stato molto complicato. In occasione di un’intervista a Pomeriggio 5, Raffaello Tonon dichiarava: “Io l’ho perdonato dopo la morte, fino a quando era in vita da me non è stato perdonato perché probabilmente era già morto da vivo perché io erano quasi 10 anni che di rapporti non ne avevo più e per me era già come se fosse morto“. Il volto televisivo ha raccontato che suo padre è sempre stato assente nella sua vita e per questo non riusciva a perdonarlo.

