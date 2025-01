La sua ‘volta buona’ è senza dubbio il Maurizio Costanzo Show; da allora lo abbiamo apprezzato in diversi salotti televisivi in qualità di opinionista e non sono mancate le molteplici esperienze in diversi format televisivi e in particolare i reality. Vincitore de ‘La Fattoria’ e protagonista al Grande Fratello Vip nel 2017; questi alcuni accenni alla carriera di Raffaello Tonon che chiaramente incuriosisce anche per ciò che riguarda la sua vita sentimentale. Data la notorietà, non è certo una novità che i più curiosi indaghino su una possibile dolce metà nel cuore dell’opinionista. La domanda è dunque la seguente: Raffello Tonon ha una fidanzata?

Chi è Raffaello Tonon e la malattia/ La lotta contro la depressione: "Quando sono guarito ho capito che..."

Per quanto il suo contributo televisivo sia corposo e consistente, Raffaello Tonon riesce a sfuggire all’attenzione della cronaca rosa smarcandosi da voci e rumor in riferimento alla sua vita sentimentale. Per 7 anni anni ha vissuto un’intensa storia d’amore con Rossana Feola ma sia prima che dopo il vige un ‘silenzio assordante’. Non è dato sapere se Raffaello Tonon ha una fidanzata; l’opinionista ha sempre scelto la riservatezza, per ora mai scalfita dagli occhi indiscreti del mondo del gossip.

Raffaello Tonon, silenzio rotto sul nuovo lavoro di cameriere/ "Ecco perché lo faccio..."

Raffaello Tonon, nessuna traccia di una nuova fidanzata

Dunque, Raffaello Tonon dovrebbe essere single dal 2016, anno in cui si sarebbe concretizzata la rottura con l’ex fidanzata Rossana Feola. Una rottura che non ha lasciato strascichi, anzi, il rapporto di oggi è ancora importante come raccontato proprio dalla cantante: “Anche ora il nostro rapporto è bellissimo e speciale”. Chiaramente, non è detto che da allora il cuore dell’opinionista non abbia spalancato le porte ad un nuovo amore. Per ora, alla cronaca rosa non risultano novità a proposito di una possibile o presunta fidanzata di Raffaello Tonon. L’ex volto del GF Vip sarà però oggi ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e chissà che il salotto di Rai Uno non sia il terreno propizio per lasciarsi andare ad una rivelazione sul tema sentimentale.