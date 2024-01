Ragazza violentata in un parco a Milano: arrestato calciatore Serie D/ In cella Stanislav Bahirov

Il calciatore che milita in Serie D, fra le fila della Vogherese (Voghera, provincia di Pavia), Stanislav Bahirov, è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una ragazza a Milano. L’episodio, come scrive il Corriere della Sera, risale allo scorso ottobre 2023, quando la giovane era stata appunto aggredita sessualmente in un’area verde situata nella periferia nord del capoluogo lombardo. Bahirov è un cittadino romeno nato in Ucraina, di anni 25, ed è stato ritenuto responsabile della violenza sessuale ai danni di una ragazza maggiorenne; secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine la vittima, afflitta da diverse fragilità pregresse, si era allontanata dalla propria abitazione dopo una lite con i genitori e stava vagando per il quartiere.

Ad un certo punto il 25enne calciatore l’ha avvistata, conquistandone così la fiducia. Avrebbe poi sfruttato il momento difficile che la ragazza stava vivendo e le sue condizioni di fragilità, e l’avrebbe quindi convinta a seguirla in una zona isolata in un parco della periferia nord di Milano. Una volta giunti in quel luogo il giocatore avrebbe fatto bere alcolici alla giovane fino a quasi farle perdere i sensi, dopo di che l’avrebbe costretta a subire degli atti sessuali.

GIOVANE VIOLENTATA A MILANO: ARRESTATO CALCIATORE SERIE D. LE INDAGINI DELLE FORZE DELL’ORDINE

Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, una volta che la ragazza ha ripreso conoscenza il calciatore 25enne si era già allontanato. A quel punto lei ha chiamato i soccorsi e sono scattate tutte le indagini, con la giovane che è stata portata in ospedale per tutti i controlli di rito e quindi la denuncia.

Le forze dell’ordine della squadra mobile hanno sequestrato i filmati degli impianti di video sorveglianza presenti in zona, e anche grazie a servizi di osservazione sul posto si è appunto arrivati ad individuare quello che sarebbe il presunto aggressore. Il 25enne è stato accompagnato in Questura dopo di che è stato arrestato e condotto presso il carcere di San Vittore. A breve il giovane subirà un processo al termine del quale si capirà se realmente sia stato lui a violentare la giovane.

