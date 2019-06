RAGAZZO 15ENNE DISPERSO IN MARE A GIULIANOVA/ Si era allontanato con il materassino

Sono ore di grande apprensione a Giulianova rispetto alle sorti di un 15enne che risulta disperso in mare dopo essersi allontanato con un materassino. Il ragazzo, come riportato da “La Repubblica”, si era spinto a largo insieme ad un coetaneo: questi aveva fatto ritorno a riva, mentre dell’altro si sono perse le tracce, con alcuni testimoni che sembra lo abbiano visto in balia del mare agitato. Nel tentativo di avvistare il giovane disperso si è alzato in volo anche un elicottero della Guardia Costiera, che sta sorvolando in particolare la zona della scogliera nei pressi del porto di Giulianova. Come riportato da “La Repubblica”, anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo sono stati allertati. Le condizioni non sono affatto favorevoli: su Giulianova soffia un forte vento e il mare è agitato.

RAGAZZO 15ENNE DISPERSO IN MARE A GIULIANOVA

Il 15enne disperso in mare a Giulianova dopo essersi allontanato su un materassino sembra sia di origini marocchine. Dalle prime informazioni riportate da “La Repubblica” pare che il giovane oggetto delle ricerche non sapesse nuotare e che si trovasse in Italia per curare i suoi problemi di cuore. Nel corso delle ricerche è stato rinvenuto un costume che, a detta dell’amico che si era allontanato insieme a lui, potrebbe essere quello indossato dal coetaneo disperso. L’elicottero della Guardia Costiera, informano dalla Direzione Marittima di Pescara, ha già effettuato diversi sorvoli della zona e sta rientrando per fine autonomia. Continuano in mare le ricerche da parte della Capitaneria, dei Vigili del fuoco e del personale dei soccorsi speciali Smts-Opsa della Croce Rossa, con sommozzatori, moto d’acqua e gommoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA