Ragione o sentimento/ Su Canale 5 il film con William Baldwin (6 settembre)

Il film Ragione o sentimento va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 6 settembre 2019, a partire dalle ore 16:50. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2015 in Canada dalla casa cinematografica della Nantucket Productions, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Sean Nimmons – Paterson ed è stato trasmessa per la prima volta sulle frequenze del canale americano Hallmark Channel. La regia è di Bradley Walsh mentre nel cast sono presenti William Baldwin, Kari Matchett, Steven Love, Amy Forsyth, Rob Stewart e Tony Nappo.

Ragione o sentimento, la trama del film

Ben e Maura sono una coppia felicemente sposata da tantissimi anni che sembra aver trovato la giusta felicità grazie ad un’attività di successo da parte di entrambi e soprattutto ad una bellissima famiglia che nel corso degli anni ha saputo regalare ai due tantissime emozioni e soddisfazioni. Tuttavia con il trascorrere del tempo e soprattutto con le esigenze sempre più pressante di tutti, per i vari componenti della famiglia iniziano a crearsi delle situazioni che sembrano sgretolare l’unità familiare e soprattutto l’amore tra i due sposi. Infatti entrambi soffrono tantissimo allorché i loro figli iniziano ad abbandonarli per iniziare i rispettivi percorsi formativi di studio presso college che evidentemente si trovano a molti chilometri di distanza. Il tutto si rende ancora maggiormente complicato quando la donna riceve un importante incarico di lavoro che dovrebbe essere temporaneo e che tuttavia richiede lo spostamento presso una città piuttosto lontana. Non avendo grandi impegni riguardanti la famiglia la donna decide di accettare rendendo la relazione ancora maggiormente complessa e soprattutto trascorrendo moltissimo del proprio tempo insieme al proprio capo. lo stesso vale anche per l’uomo il quale inizia trascorrere molto tempo insieme ad un’altra collega di lavoro il che mette in serio punto interrogativo sul loro matrimonio. Quando viene proposto a Maura di far diventare questo lavoro da temporaneo a definitivo è chiaro e due sono messi di fronte alla necessità di prendere una decisione ossia quella di portare avanti matrimonio a distanza oppure di vivere le proprie vite in maniera separata. Per evitare la fine della famiglia ecco che entreranno in azione i figli della coppia di quali sapranno portare avanti un perfetto piano che permetterà ai due genitori e all’intera famiglia di ritrovare finalmente unita e felice.

