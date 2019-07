RAGNO VIOLINO MORDE RAGAZZA MENTRE PRENDE IL SOLE/ Parma, 28enne finisce in ospedale

Il ragno violino, uno dei più velenosi in Italia, torna a colpire e ad incutere terrore: a fare le spese una ragazza di 28 anni residente a Collecchio (Parma), morsa mentre prendeva il sole. L’episodio è stato riportato da “La Gazzetta di Parma”, secondo cui la giovane dopo il morso dell’esemplare di ragno violino è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa dell’insorgere di una febbre alta e di una profonda infiammazione. Sembra dunque tornare d’attualità l’incubo ragno violino, che già l’estate scorsa aveva portato scompiglio in molte regioni italiane, spingendo ad esempio il Centro antiveleni del policlinico Gemelli a redarre un vademecum ad hoc per capire come comportarsi in caso di puntura. Come riportato da “Il Messaggero”, era stato il dottor Maurizio Paolo Soave a spiegare che “nella stragrande maggioranza dei casi il morso provoca fenomeni locali di scarso significato clinico come arrossamento, prurito e irritazione, non è assolutamente appropriato allarmarsi recandosi nei pronti soccorso. Bisogna consultare un Centro Antiveleni descrivendo le circostanze, i segni e i sintomi eventualmente presenti. In casi particolari il morso può provocare una lesione della cute di tipo emorragico e necrotico che non differisce da quelle provocate da altre tossine biologiche come ad esempio quelle di altri ragni, degli imenotteri come api, vespe, calabroni, e di animali marini. Non esistono antidoti o trattamenti farmacologici specifici: nei casi in cui si manifestano lesioni significative serve un trattamento farmacologico con antibiotici e cortisonici. In altri rari casi può essere necessaria la toilette chirurgica della lesione”.

RAGNO VIOLINO MORDE RAGAZZA MENTRE PRENDE IL SOLE

Inevitabilmente l’ultimo caso di morso di un ragno violino ai danni della 28enne di Parma punta mentre stava prendendo il sole riaccende i riflettori su questo esemplare di piccole dimensioni (arriva a 4-5 centimetri solo contando le zampe) e di solito abbastanza schivo. Potremmo definire il suo modo di fare alquanto “subdolo”: il suo morso è infatti indolore, motivo per cui ci si accorge di essere stati punti soltanto all’insorgere dei sintomi. Un po’ come la ragazza di Collecchio, che come riferisce “La Gazzetta di Parma”, non aveva fatto caso alla puntura fino a quando, rientrata a casa, ha notato un forte arrossamento nella zona del morso e ha iniziato ad avere febbre alta. Dodici ore più tardi la visita al Pronto soccorso, con i medici che hanno provveduto ad asportare la sacca di veleno e praticato un paio di punti, rimossi due giorni più tardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA