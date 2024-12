Le ultime notizie sullo sciopero. Quella di oggi sarà una giornata di sciopero dei trasporti pubblici e di altre categorie. Nell’agitazione saranno coinvolti treni ma anche autobus e metro di conseguenza coloro che dovranno usare un mezzo pubblico potrebbero trovare non poche difficoltà. Lo sciopero era inizialmente previsto di 4 ore dopo che il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, aveva firmato la precettazione. In seguito è però tornato a 24 ore visto che il Tar ha fermato l’ordinanza del ministro.

La richiesta dell’Usb è stata accolta e, come detto dai sindacati che hanno indetto lo sciopero, la vittoria in questa occasione è stata dei lavoratori che hanno visto riconosciuta la legittimità dell’astensione dal lavoro. Dopo la sentenza del Tar il ministro Salvini ha dichiarato che ora ci sarà il caos e che il ministero ha fatto di tutto per difendere il diritto alla mobilità dei cittadini italiani che per questa situazione potranno “ringraziare” un giudice. L’ordinanza che è stata sospesa da parte del Tar del Lazio era stata emessa martedì scorso con la firma dello stesso ministro.

Ultime notizie sulla guerra in Medioriente

Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente a cominciare da una serie di raid israeliani in quel di Gaza che hanno causato la morte di 21 persone innocenti, fra cui diversi bambini, così come riferisce SkyTg24.it. Secondo quanto spiegato da Mahmud Basal, portavoce della Protezione Civile, i raid avrebbero riguardato due case nei pressi del campo profughi Nuiserat, causando appunto diverse vittime, fra cui almeno 6 bambini, con l’aggiunta di altri 17 feriti. In altri attacchi israeliani a Gaza sarebbero invece rimaste uccise 12 guardie palestinesi che stavano mettendo in sicurezza il camion degli aiuti umanitari destinati agli sfollati. Nel frattempo le Nazioni Unite sono tornate a chidere il cessate il fuoco, appello che però è stato respinto sia da Israele quanto dagli Stati Uniti, con l’ambasciatore palestinese Riyad Mansour, che ha ringraziato per l’enorme sostegno.

Secondo Katz, ministro israeliano della difesa, potrebbe trovarsi un accordo sulla liberazione degli ostaggi ancora trattenuti da Hamas: sono attesi sviluppi nelle prossime ore. Intanto nelle vicinanze di Damasco, alcuni giornalisti televisivi di al Jazeera hanno rinvenuto una fossa comune all’interno della quale si trovano decine di corpi, che con grande probabilità provengono dalle prigioni come quella di Sednaya, organizzate dagli uomini del regime, le crude immagini del ritrovamento sono state trasmesse dall’emittente araba ed hanno mostrato ancora più chiaramente le atrocità compiute dal regime di Assad. Nei confronti dell’ex presidente siriano ora destituito, è stata avanzata la richiesta di “pagare per i crimini commessi” da parte del G7.

Ultime notizie, l’incidente choc a Milano

A due giorni dall’accaduto emergono dettagli choc in merito all’incidente in cui ha perso la vita una 34enne peruviana, investita da un tir che poi si è dato alla fuga (autista poi rintracciato dalle forze dell’ordine). Stando a quanto riferisce TgCom24.it, la donna deceduta stava spingendo la carrozzina con i suoi due gemellini, e per evitare che venissero anche loro travolti ha spinto il passeggino, salvandoli.

I due piccoli sono infatti rimasti praticamente illesi, mentre per la 34enne Rocio Espinoza Romero non vi è stato nulla da fare: morta sul colpo dopo l’impatto con il mezzo pesante che l’ha spinta a più di cinque metri dal luogo dell’investimento. Assieme a lei vi era anche la madre, nonché nonna dei due piccoli, che ha pensato subito ai bambini (nel frattempo la carrozzina si era ribaltata), e che nulla ha potuto nel vedere la figlia uccisa.

Ultime notizie, le previsioni meteo del fine settimana

Sarà un fine settimana con l’Italia divisa in due con le piogge che interesseranno sia la Sardegna che la Sicilia, mentre sulle restanti regioni il tempo sarà per la massima parte stabile. Ieri sull’Italia si è avuta una situazione di alta pressione, con presenza di nebbie sulla pianura Padana ma è previsto un progressivo peggioramento.

Nella giornata di oggi infatti ci saranno piogge sparse su regioni del centro nord come l’Emilia Romagna e la Liguria, che si protrarranno anche nelle prime ore del sabato, ed un calo delle temperature con qualche possibile nevicata anche sull’Appennino. Nella prossima settimana potrebbe farla da padrone l’Anticiclone delle Azzorre.

Ultime notizie, le commemorazioni del 55esimo anniversario di Piazza Fontana

In occasione del 55esimo anniversario della strage di Piazza Fontana, a Milano, il presidente Mattarella ha parlato di una “Lezione permanente con impronta neofascista”.

L’attentato che venne eseguito contro la Banca nazionale dell’Agricoltura provocò la morte di 17 persone ed il ferimento di altre 88 ed anche il ministro Piantedosi ha parlato di un vile attacco da parte dei terroristi. Mattarella ha ribadito che l’attentato fu una chiara espressione del tentativo di destabilizzazione della democrazia, e di portare una torsione autoritaria nelle istituzioni, ma senza riuscirci per la risposta forte e coerente di tutti gli interessati. Il suo pensiero anche in questa occasione è andato alle vittime, ai feriti ed a tutti i loro familiari. Nello stesso giorno altre bombe vennero fatte esplodere nella capitale.

Ultime notizie, taglio dei tassi di interesse da parte della Bce

La Banca Centrale Europea ha apportato un ulteriore taglio ai tassi di interesse che sono calati di 25 punti. Nello stesso tempo le stime di crescita sono state riviste al ribasso, con la ripresa che sarà più lenta rispetto a quanto previsto.

Il tasso di interesse praticato sui depositi scende quindi al 3%, mentre quello sulle principali operazioni di rifinanziamento scende al 3,15%. La presidente della Bce, Lagarde ha affermato che il processo deflazionistico rimane ben avviato.