Rai, niente TeleMeloni: a Pd e Schlein più tempo nei Tg/ Dem smentiti da dati Agcom

Arrivata a organizzare un sit-in del Pd davanti ai cancelli Rai di viale Mazzini, in protesta contro l’occupazione della destra nella tv pubblica, Elly Schlein in realtà guida il partito che domina nelle reti statali. Altro che TeleMeloni, i numeri mostrano una realtà diversa da quella descritta dai dem. Ci riferiamo ai dati Agcom del mese di febbraio, che è il mese in cui è stato organizzato il sit-in. Il Pd risulta in testa come tempo di parola nei telegiornali e nei programmi di informazione Rai. Stando ai dati riportati dal Fatto Quotidiano, il Partito democratico arriva al 14% del tempo di parola al Tg1 in tutte le edizioni, più di Fratelli d’Italia che pareggia col M5s (entrambi infatti sono al 13%).

Se nel telegiornale guidato dal “meloniano” Chiocci i dem vengono trattati bene, lo stesso non si può dire per quello del Tg2 diretto dal forzista Antonio Preziosi. Infatti, va meglio a Fratelli d’Italia (15%), ma il Pd segue col 13%, un punto percentuale in più del Movimento 5 Stelle, due in più rispetto ad Alleanza Verdi Sinistra. Passiamo al Tg3 di Orfeo: anche qui dem avanti a tutti col 15%, a seguire FdI (13%), M5S (11%) e Avs (9%).

DAL TEMPO DI PAROLA AI TEMI: I NUMERI

Su Rainews, canale diretto dal meloniano Petrecca, la fa da padrone il governo (27%), più in particolare la premier Giorgia Meloni (16%), eppure tra i partiti è in testa comunque il Pd, seppur a pari merito con Fratelli d’Italia (9%). Altri dati interessanti arrivano dai temi. L’accusa mossa dalla sinistra a Chiocci di fare un tg poco “politico” per «non dover raccontare i fallimenti del governo» è confermato dai numeri, visto che, secondo Agcom, il Tg1 dedica il 20% del tempo alla politica, contro il 22% di Tg2 e Rainews, e il 24% del Tg3.

Ci sono poi i programmi di informazione slegati dai telegiornali. Escludendo premier e ministri, su Rai 1 il partito con più tempo a disposizione è M5S col 18%, a seguire Forza Italia (13%), Fratelli d’Italia (9%) e Pd (6%). I dem fanno meglio su Rai 2, visto che arrivano al 13%, battuti solo da Forza Italia (14%), ma sopra FdI (12%). Invece, su Rai 3 il Partito democratico è in testa col 14% di tempo di parola, meglio di FdI (11%), poi FI e M5s (entrambi al 10%). Ma ai dem dedica ancor più tempo Rainews, dove arrivano al 19%, superando anche il partito della premier Meloni, fermo al 13%.

I DATI AGCOM SUI SINGOLI POLITICI

Anche i dati relativi ai singoli politici più presenti nei telegiornali Rai smentiscono la narrazione del Pd sull’occupazione della destra. Infatti, osservando la classifica emerge che la segretaria Elly Schlein è quella più trasmessa al Tg1, con oltre 13 minuti di “tempo di parola”, quattro in più rispetto alla premier Giorgia Meloni. Peraltro, riesce a doppiare Giuseppe Conte. Invece, al Tg2 la situazione cambia leggermente, perché la presidente del Consiglio è davanti a tutti con 16 minuti, invece la segretaria dem è seconda con 10 minuti, superando anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, superato di un minuto. Infine, al Tg3 la più presente è di nuovo Elly Schlein.











