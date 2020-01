Raid Usa a Bagdad, ucciso Soleimani generale Iran/ Alta tensione, rischio escalation

Gli Stati Uniti hanno ucciso a seguito di un raid il generale iraniano Qasem Soleimani, considerato uno degli uomini chiave del regime di Teheran. Come riferiscono all’unanimità gli organi di informazione italiani e stranieri, attorno alla mezzanotte di ieri, alcuni missili hanno distrutto un convoglio delle Pmu, le Forze di mobilitazione popolare irachene, che stavano accompagnando all’aeroporto una delegazione dei Guardiani della Rivoluzione di Teheran. Tra le vittime anche il leader delle stesse Pm, Abu Mahdi Al-Muhandis, colui che lo scorso 30 dicembre aveva aizzato la folla ad assaltare l’ambasciata iraquena degli Stati Uniti, tentativo poi sventato dai militari. Come detto sopra, nel bombardamento è rimasto ucciso il generale Soleimani, ed ora i due paesi sono realmente sull’orlo di una guerra, anche perchè l’ordine di fare fuoco è giunto direttamente dal presidente Donald Trump.

QASEM SOLEIMANI UCCISO: ATTESA REPLICA DI TEHERAN

Più volte Soleimani era riuscito a sfuggire ai tentativi di ucciderlo o catturarlo, e l’ultimo andato male era giunto soltanto poche settimane fa. Inizialmente il raid di poche ore fa sembrava fosse un’operazione secondaria, ma con gli aggiornamenti sempre più frequenti, si è capito che in realtà si trattava di un vero e proprio blitz con l’obiettivo di colpire qualcuno di importante, notizia poi confermata anche dal Pentagono. Proprio nella giornata di mercoledì, 1 gennaio 2020, il capo del Pentagono, Mark Esper, era uscito allo scoperto minacciando “azioni preventive” qualora gli Usa avessero rilevato “altri comportamenti offensivi da parte di questi gruppi, che sono tutti sostenuti, diretti e finanziati dall’Iran”. A questo punto si attende la replica di Teheran, e sono molti convinti che sarà durissima, senza precedenti, come del resto è stato il raid Usa in tempo di pace. L’uccisione del generale Soleimani è uno smacco troppo grande per l’Iran. “Il martire sarà vendicato con tutta la forza”, sono le parole, da brividi, di Mohsen Rezai, fondatore dei Guardiani della Rivoluzione.

