Raimondo Todaro, chi è la moglie Francesca Tocca e la figlia Jasmine/ “La cosa più bella della vita”

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, una storia a lieto fine?

Francesca Tocca e Jasmine sono la moglie e la figlia di Raimondo Todaro. Lei ballerina e lui insegnante, entrambi ad Amici. Così vicini, dopo essere stati molto lontani, in seguito ad una rottura causata dall’affievolirsi di un sentimento che oggi però batte molto forte. “Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano, piano“, aveva raccontato Raimondo Todaro a proposito della sua storia d’amore con Francesca.

Una storia che si era inclinata pericolosamente e che nessuno dei due pensava di poter riprendere in mano, nonostante il forte legame che li unisce e l’amore per la figlia Jasmine. “Non sapevamo nemmeno dove vivere ancora ma ad oggi è stata la scelta più bella che ho fatto nella mia vita“, ha spiegato a proposito di Jasmine la bellissima Francesca.

Francesca Tocca e il ritorno da Raimondo Todaro: “Mi sono sentita tranquilla”

Anche se sembrava impossibile, quella fiamma si è riaccesa ed è più ardente che mai. A confessarlo è stata proprio la Tocca in una recente intervista: “A un certo punto mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a Raimondo”. Così, anche se inizialmente entrambi pensavano che mai sarebbero riusciti a ricucire il loro matrimonio, oggi sono di nuovo insieme, felici più che mai, al fianco della figlia Jasmine. “Io Jasmine l’ho desiderata con tutto il cuore, nonostante ero giovane e non era magari il momento giusto perché non avevamo una casa“, ha raccontato la Tocca a C’è Posta per te. “Non sapevamo nemmeno dove vivere ancora, ad oggi è stata la scelta più bella che ho fatto nella mia vita“.

