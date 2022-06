Raimondo Todaro confermato ad Amici 22/ Milly Carlucci: “Sono felicissima per lui”

Raimondo Todaro: un anno fa l’addio a Ballando con le stelle

Lo scorso anno Raimondo Todaro aveva annunciato il suo addio a Ballando con le stelle con un post su Instagram: “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci… ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide”. Dopo 15 edizioni il ballerino ha lasciato il celebre programma di Rai 1 per diventare professore di ballo ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Subito dopo l’annuncio di Todaro, Milly Carlucci aveva replicato sui social senza nascondere la sua delusione: “Sapevo da un mese che era in trattativa con un altro programma. Nel nostro ambiente queste voci corrono. Ieri mi ha chiamato per dirmelo e gli ho detto che prima di una decisione così importante era carino incontrarsi e guardarsi negli occhi”.

Raimondo Todaro confermato ad Amici: la reazione di Milly Carlucci

A un anno di distanza, sembra che Milly Carlucci abbia “perdonato” l’addio di Raimondo Todaro. In una recente intervista al settimanale Mio, la conduttrice di Ballando con le stelle ha detto di essere molto contenta che il ballerino sia stato riconfermato ad Amici: “Sono felicissima per lui. Non dimenticherò mai il giorno in cui quindici anni fa Raimondo accompagnò il fratello al provino di Ballando. Alla fine fu lui a essere preso. Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera. Invidia e gelosia sono due sentimenti che non mi appartengono. Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di inseguire i propri sogni; figuriamoci se nego questa possibilità ai miei figli, biologici o lavorativi che siano!”. Quest’anno ad Amici di Maria De Filippi Raimondo Todaro, nella fase serale del programma, ha fatto squadra con Lorella Cuccarini, diventata insegnate di canto dopo il primo anno come insegnate di ballo.

