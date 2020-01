Raimondo Todaro / Coreografo per il Cantante Mascherato di Milly Carlucci

Squadra che vince non si abbandona mai: lo sa bene Milly Carlucci che ha assegnato a Raimondo Todaro il compito di curare tutte le coreografie della sua nuova trasmissione, Il Cantante Mascherato. Come per ogni talent rispettabile, i cantanti saranno accompagnati da un corpo di ballo che si esibirà mentre i cantanti mascherati faranno la loro apparizione sul palco. Riamondo Todaro è stato per tantissimi anni uno dei ballerini che hanno insegnato a Ballando Con Le Stelle, accompagnando numerose star. Il ballerino catanese ha appena concluso un’altra bellissima esperienza insieme a Milly Carlucci, Ballando On The Road, il tour della famosa trasmissione di Rai 1 che ha toccato diverse città d’Italia chiudendo con l’ultimo show a Roma.

Raimondo Todaro: da Ballando a Il Cantante Mascherato

Si tratta di un vero e proprio traguardo per Raimondo Todaro, che da ballerino e professore della trasmissione di Milly Carlucci è arrivato a prendere il comando di un intero corpo di ballo che sta dando un valore aggiunto alle esibizioni dei cantanti mascherati. L’affascinante ballerino originario di Catania dovrà quindi dividersi tra i tanti impegni televisivi che ormai lo tengono sempre più attivo insieme a Milly Carlucci e la sua famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA