Raimondo Todaro operato d’urgenza per appendicite/ Come sta? Elisa Isoardi commossa..

Raimondo Todaro operato d’urgenza. Ancora una volta il cast di Ballando con le Stelle finisce nel mirino della sfortuna e dopo lo slittamento dei mesi scorsi e di questo mese di settembre, ecco che Milly Carlucci ha un’altra gatta da pelare. Uno dei suoi migliori ballerini è finito in ospedale dove è stato ricoverato d’urgenza. A darne annuncio è stata la sua compagna di avventura (e secondo alcuni non solo) Elisa Isoardi che sui social ha mostrato prima la scritta di Ballando e poi si è voltata verso la telecamera al grido: “Ma il ballerino dov’è?”. Visibilmente commossa e in ansia la Isoardi si è detta sicura che Milly Carlucci risolverà anche questa e avrà un asso nella manica e che lei spera di tornare a ballare con Raimondo o, al massimo, con un sostituto, ma sicuramente non si arrenderà. Lei stessa ha rivelato ai fan che si tratta di un intervento di routine ma non ha specificato di cosa si tratta.

Solo più tardi è venuto fuori che Raimondo Todaro è stato operato d’urgenza per appendicite e poco fa lui stesso sui social si è mostrato con il pollice in sù ad indicare che va tutto ok mentre sullo sfondo suona la sigla di Ballando con le Stelle. Elisa Isoardi, dal canto suo, ha dato la buonanotte ai fan dicendosi finalmente sollevata perché è riuscita a sentire il suo ballerino e si è detta tranquilla che tutto si aggiusterà molto presto. Come sta Raimondo Todaro? Al momento sembra che l’intervento sia riuscito e che lui sia già pronto a rimettersi in piedi, riuscirà anche a tornare in pista sabato o qualcuno dovrà prendere il suo posto?



