Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fidanzati?/ Tra smentite e scoop cresce l’intesa (Ballando con le stelle)

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro potrebbero aver trovato l’amore grazie a Ballando con le Stelle 2020. La conduttrice e il ballerino professionista sono stati immortalati pochi giorni fa dal settimanale Chi durante un bacio piuttosto sospetto. Sulle labbra, naturalmente, tanto da spingere tutte le testate ad ipotizzare già che fra i due possa esserci del tenero. In realtà le voci di corridoio sulla presunta love story circolano ormai da diverse settimane, anche se per ora Todaro ha sempre smentito tutto. Entrambi però sono single: lei ha lasciato Matteo Salvini ormai due anni fa, mentre Raimondo ha preso le distanze dalla moglie Francesca Tocca di recente, dopo dieci anni di matrimonio felice. Il feeling fra Elisa e Raimondo però è innegabile: la danza li ha avvicinati e l’affetto non manca.

“Sono molto belli insieme” ha commentato Milly Carlucci parlando con il Messaggero, “ho letto i pettegolezzi su di loro: io resto muta. Dico che nel ballo di coppia deve esserci chimica. Tu balli e io devo immaginare il fuoco, la passione, un amore consumato”. Qualcuno dei fan però avrebbe voluto vedere la Isoardi in coppia con Samuel Peron, anche se in molti sono convinti che Raimondo potrebbe portarla con facilità verso la vittoria.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la conduttrice dribbla le domande di amore

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno per fare il loro debutto a Ballando con le Stelle 2020. La coppia ha affrontato oltre una settimana di prove per poter realizzare le coreografie che proporranno in questa prima serata del talent e l’emozione si è già fatta sentire. Nessuna parola sul suo vissuto emotivo però da parte della conduttrice, che ha preferito informare i fan sui social sulle diverse modalità per votare la loro coppia. Scopriamo tra l’altro grazie al suo profilo Instagram che l’allieva non è riuscita a resistere a uno sgarro alimentare. “Come si fa a rinunciare alla pizza?”, scrive in un post, “shh però voi non ditelo a Raimondo, che se mi becca domani me la fa pagare”. Ovviamente immediato anche il commento del ballerino, che con ironia l’ha messa a tacere con un “Domani ti ammazzo”. Nei giorni successivi però Elisa si è rimessa in riga e ha deciso di seguire un regime alimentare più stringente. “Stasera Sushi per rimanere leggeri. Va bene Todaro?”, chiede mostrando la famosa barca, il piatto pieno di sushi, sashimi e quant’altro che ha deciso di concedersi per cena.

Video, “Stasera sushi”





© RIPRODUZIONE RISERVATA