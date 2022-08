Ralph Eggleston come è morto/ Regista e sceneggiatore Pixar stroncato dal cancro

E’ grande il cordoglio per la morte di Ralph Eggleston. Il regista e sceneggiatore, vincitore di un premio Oscar con i Pixar Animation Studios, è scomparso ieri dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas all’età di 56 anni.

Ralph Eggleston vinse l’Oscar per il miglior cortometraggio animato nel 2001 per aver scritto e diretto “For The Birds”, ma sono tanti i progetti di successo a cui ha preso parte. Alcuni di questi li ha citati la stessa Pixar in un messaggio di vicinanza ai familiari della vittima: “La Pixar e il mondo gli saranno per sempre grati”. Da “Toy Story” a “Monsters, Inc.”, passando per “Alla ricerca di Nemo”, “Wall-E”, “Cars” e “Gli Incredibili”: questi sono solo alcuni dei grandi lavori dell’artista americano prematuramente scomparso.

ADDIO A RALPH EGGLESTON

L’ultimo lavoro di Ralph Eggleston risale al 2020: parliamo di “Soul”, dove ha lavorato come disegnatore all’interno del dipartimento artistico. Sono tanti i messaggi di stima per il regista Pixar, questo l’omaggio di Jorge R. Gutierrez, creativo di “El Tigre: The Adventures of Manny Rivera” e “The Book of Life”: “Adios Maestro Ralph Eggleston. Un vero titano della nostra forma d’arte. Mi ha contattato dopo ‘Book of Life’ e apprezzerò per sempre le nostre chiacchierate. Prima che molti sapessero che era malato, stava cercando di donare la sua spettacolare collezione di libri d’arte a una scuola di animazione messicana. Questo era Ralph”. Prima dell’arrivo nella Pixar, Eggleston è stato dietro ad altri progetti di successo della Disney: pensiamo a “Pocahontas”, “Il re leone” o ancora a “Aladdin”. Nel corso della sua meravigliosa carriera ha raccolto anche tre Annie Awards.

In memory of Ralph Eggleston—animator, director, art director, storyboard artist, writer, production designer, and our dear friend. Pixar and the world will be forever grateful. ❤ pic.twitter.com/YzZACENcZw — Pixar (@Pixar) August 29, 2022

