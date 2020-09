Ramona Badescu/ Mamma a 51 in modo naturale: “avevo congelato ovuli, ma…”

Ramona Badescu ospite della nuova puntata di “Storie Italiane“, il programma di successo condotto da Eleonora Daniele su Rai1. L’attrice e showgirl racconterà la grande gioia di essere diventata mamma all’età di 51 anni. Lo scorso anno, infatti, la bellissima attrice conosciuta per aver recitato in passato ne “La piovra” e “Incantesimo” è diventata mamma di un bellissimo bambino: un evento davvero speciale che la Badescu ha condiviso dalle pagine del settimanale Diva e Donna a cui ha concesso anche di essere fotografata al parco in compagnia del suo bambino di pochi mesi. Una mamma felice visto che finalmente è riuscita a realizzare il desiderio di avere un figlio. Un progetto a cui l’attrice aveva a lungo pensato visto che si era recata in una clinica per farsi congelare degli ovuli per poi cominciare il percorso di fecondazione assistita. In realtà la Badescu è diventata mamma in modo naturale visto che, quando si è recata dal ginecologo per una visita di controllo, ha scoperto di essere incinta.

Ramona Badescu oggi: un figlio e un marito per la showgirl

” Quando sono andata per iniziare la procedura mi ha guardato con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta di due settimane” – ha dichiarato Ramona Badescu dalle pagine del settimanale Diva e Donna. Un gioia immensa per l’attrice e showgirl fierissima dei suoi anni: “anche se ho 51 anni, per l’età biologica ne ho circa 32, lo dicono le analisi. Sarà che ho sempre fatto una vita sana”. Il figlio di Ramona Badescu è nato dall’amore per Narcis Godeanu, avvocato e professore universitario di diritto con cui è legata dal 2016. In realtà la coppia si è incontrata molti anni prima: il primo incontro è avvenuto nel 2006 per motivi di lavoro quando la Badescu ricopriva il ruolo di Consigliere per i Rapporti con la Comunità Romena per il sindaco di Roma Gianni Alemanno.



