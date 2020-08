Ramsey lascia la Juventus?/ Calciomercato, c’è l’offerta del Newcastle per il gallese

Aaron Ramsey lascerà la Juventus? E’ molto probabile che il calciomercato estivo faccia registrare l’addio del centrocampista gallese. Arrivato solo da un anno, Ramsey non ha mai davvero convinto: bisogna dire che è anche stato particolarmente sfortunato, perché si è presentato alla Continassa con i postumi di un infortunio che si trascinava dal marzo precedente e ha dovuto saltare le prime gare della stagione. Tornato in gruppo, nella prima parte ha anche fatto il suo: Maurizio Sarri lo ha prima schierato come trequartista, nel periodo in cui aveva aperto al 4-3-1-2, e poi lo ha consacrato come mezzala di inserimento che è sostanzialmente il ruolo nel quale si trova maggiormente a suo agio. Prima del lockdown Ramsey sembrava aver trovato ritmo: un gol in Champions League, tre in Serie A tra cui quelli segnati contro Spal e Inter con il suo marchio di fabbrica, inserendosi senza palla in area di rigore. Poi c’è stata la pandemia: al ritorno in campo Sarri ha puntato su Adrien Rabiot, il gallese è nuovamente uscito di condizione e non si è quasi più visto.

RAMSEY LASCIA LA JUVENTUS?

Oggi, la Juventus sa di poter sfruttare un’occasione di calciomercato non indifferente: dovendo rifare il look a centrocampo e avendo cambiato allenatore, può valutare le offerte pensando anche alle plusvalenze. Ramsey aveva firmato a parametro zero: dalla Premier League non mancano le squadre che vorrebbero metterlo sotto contratto. Nei mesi scorsi si era parlato di West Ham e Crystal Palace, ma oggi il Sun riporta l’interesse del Newcastle: i Magpies hanno cambiato proprietà e sembrano fare sul serio, tanto che si erano fatti i nomi di Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri per ereditare la panchina di Steve Bruce. Newcastle che, secondo le fonti inglesi, sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta al giocatore da 400 mila sterline la settimana; verosimilmente Ramsey vedrebbe di buon occhio un ritorno in Premier League, anche perché un eventuale 3-4-1-2 schierato da Pirlo lo taglierebbe fuori dalla formazione titolare. Staremo a vedere: la Juventus si è già radunata ieri, ma le questioni di calciomercato sono apertissime e tante cose potrebbero ancora succedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA