Rancore, significato nome/ Tarek Iurcich “E’ la malattia del nome che porto”

Rancore, cosa significa il nome del rapper nato da madre egiziana e padre croato, ma cresciuto e residente nel quartiere romano del Tufello di Roma? All’anagrafe Tarek Iurcich, il rapper dalle pagine de La Repubblica ha raccontato cosa significhi per lui la musica. “La musica è un modo ideale per poter viaggiare senza muoversi, per avere la sensazione di essere altrove” – ha precisato il rapper aggiungendo “é proprio nel momento in cui sogni la libertà che ti vengono le parole più belle per descriverla, perché sai cosa vuol dire non averla”. Non solo, parlando della musica trap ha precisato: “la trap è la derivazione del rap, e io mi sento decisamente più rapper che trapper. Ho utilizzato spesso il termine ermetico per creare una vicinanza con i poeti che usavano pochissime parole. Io al contrario ne uso una valanga. I diversi livelli di lettura inducono a un ascolto attivo; tra i mille significati, ne troverai sicuramente uno che assomiglia al momento che stai attraversando”.

Impossibile poi non chiedergli cosa significhi il suo nome “Rancore” che il trapper ha raccontato così: “rancore è la mia malattia del nome che porto. Io mi vesto da Rancore per uccidere il rancore”.

Rancore, significato del nome del rapper

Tarek Iurcich ha scelto il nome d’arte di Rancore all’età di 16 anni come ha raccontato dalle pagine di Leggo. “Usavo la creatività del rap per sfogare l’argento vivo che avevo dentro” – ha detto il trapper precisando – “Rancore è la mia malattia del nome che porto. Io mi vesto da Rancore per uccidere il rancore”. Prima di arrivare a questo nome per un certo periodo si è fatto chiamare RINcuore con cui ha iniziato la carriera nel mondo della musica rap e dell’hip hop romano.

Successivamente pubblica il primo album dal titolo “Segui me” con cui ottiene un buon successo e si fa notare collaborando con Fedez. Poco dopo pubblica due nuovi dischi: “Elettrico” e “Silenzio” e nel 2011 vince la competizione MTV Split Gala a pari merito con Clementino.

