Random, video scherzo Iene/ Ecco perché ha portato una cazzuola a Sanremo 2021

Anche Random, come Ghemon, è stato vittima di uno scherzo delle Iene. Il giovane rapper si è classificato ultimo al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Torno a te”. Sul palco della finale Random ha portato una cazzuola, perché? È un premio de Le Iene al cantante che ha iniziato come muratore. Ma facciamo un passo indietro per capire quanto successo. Durante l’ultima giornata del Festival le Iene, con la collaborazione dei suoi manager, gli fanno credere che la sua canzone era squalificata per plagio: “È arrivata una mail dalla Rai che la tua canzone è plagiata”. Il rapper nega categoricamente: può accettare le critiche sulla sua intonazione, ma la canzone è nata nella sua testa non ha copiato nessuno. I giornalisti assillano al telefono, mentre i manager del rapper contattano chi ha denunciato Random per plagio: “Ha fatto un ritornello uguale e identico!”.

Random: ultimo classificato a Sanremo 2021, il premio de Le Iene

Il querelante fa una proposta: “Ho la casa di mia zia da ristrutturare, puoi rifarmi gli intonaci”, in cambio del ritiro della denuncia. Random non ci sta, ma il querelante insiste: vuole un video in cui il rapper si impegna a rifargli i muri di casa. Random non cede a nessun compromesso ed è pronto ad andare a Torino del suo accusatore, a rischio di perdere la finale di Sanremo 2021, per risolvere la situazione. A quel punto interviene Sebastian Gazzarrini che gli svela che è tutto uno scherzo de Le Iene. Anche se sarà ultimo, Random è rimasto fedele a se stesso e merito un premio: una cazzuola. “Sarà la prima cazzuola al mondo a partecipare a Sanremo”, assicura Random, che durante la finalissima di Sanremo è sceso dalla scalinata dell’Ariston con la cazzuola in mano. Clicca qui per vedere il video dello scherzo de Le Iene a Random



