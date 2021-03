Ghemon, video scherzo Iene/ La fidanzata Giulia Diana: “Ho deciso di rifarmi il sedere”. Lui…

Le Iene colpiscono ancora. Dopo lo scherzo organizzato ad Elisabetta Gregoraci, nella puntata in onda oggi, martedì 9 marzo, vittima delle Iene sarà Ghemon. L’artista che ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Momento perfetto” è caduto nella trappola di Nicolò De Devitiis che, con la complicità della fidanzata di Ghemon, Giulia Diana, ha fatto vivere dei momenti terribili all’artista. Nell’anteprima pubblicata dalle Iene, Ghemon scopre la scelta della fidanzata. Giulia Diana svela al fidanzato l’intenzione di sottoporsi ad una serie di interventi chirurgici per migliorare il proprio aspetto fisico. “Non mi prendere per pazza. Ho deciso di rifarmi sedere e interno coscia. Mi sono stufata di fare sempre le scale e di andare a camminare e fare 200mila ore di yoga“, annuncia Giulia Diana chiedendo poi un parere al fidanzato.

LA REAZIONE DI GHEMON ALLO SCHERZO DELLE IENE

Dopo un momento di smarrimento e di riflessione, Ghemon cerca di far ragionare la fidanzata Giulia Diana. “Io non trovo che tu ne abbia bisogno, però, non conta un caz*o perchè conta quello che pensi te”, afferma Ghemon che, però, riflette anche sui costi. “Devo trovare i soldi”, aggiunge la fidanzata che, d’accordo con le Iene, mette in vendita sul web i pezzi da collezione di costosissime sneaker che custodisce in una stanza della sua casa. Pochi giorni prima del Festival di Sanremo 2021, un amico avvisa il cantante inoltrandogli il link con il sito per la vendita online. Nel vedere le foto, l’artista sospetta che si tratti delle sue e ne ha la conferma.

