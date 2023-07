Raoul Bellanova: chi è il nuovo fidanzato di Paola Di Benedetto/ Calciatore e più piccolo di lei…

Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto fidanzati

Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto formano la nuova coppia del mondo dello show business. Dopo settimane di indizi social, voci e indiscrezioni, a confermare tutto sono i diretti interessati. Prima lui e poi lei, tra le storie dei propri profili Instagram, hanno pubblicato la prima foto di coppia che potete vedere più in basso. In un’estate bollente a causa delle temperature di fuoco, Paola Di Benedetto ritrova così l’amore. Dopo la breve relazione con Rkomi, le voci su vari e presunti flirt e quelle che la volevano nuovamente vicina all’ex fidanzato Federico Rossi, la conduttrice, modella ed influencer esce allo scoperto con il suo, vero, nuovo fidanzato.

Myrta Merlino e Marco Tardelli, vacanze d'amore a Pantelleria/ Tra coccole e giochi in acqua...

Nessuna dichiarazione, per il momento, da parte di Paola Di Benedetto che si è limitata a condividere una foto senza alimentare il gossip, ma chi è Raoul Bellanova.

Chi è Raoul Bellanova

Raoul Bellanova è un calciatore di 23 anni e gioca come difensore nel Torino. Più piccolo di cinque anni di Paola Di Benedetto che ha compiuto lo scorso gennaio, ha un profilo social seguito da circa 155mila followers. Considerato una promessa del calcio, della sua vita privata non si sa nulla.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: vacanza d'amore in Sardegna?/ Sorrisi, abbracci e giochi in acqua...

Non si conoscono, infatti, i nomi delle sue ex fidanzate o di precedenti relazioni. Nelle ultime settimane, il suo nome era finito al centro del gossip proprio per i rumors sulla sua relazione con Paola Di Benedetto che, nelle scorse ore, ha ufficializzato con la foto qui in basso.

LEGGI ANCHE:

Temptation Island 2023, Giuseppe ha tradito la fidanzata Gabriela?/ La tentatrice Roberta lancia un indizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA