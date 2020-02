Raoul Bova e Rocio Morales in crisi?/ Lite in strada e musi lunghi per la coppia…

Raoul Bova e Rocio Morales sono in crisi? In queste ore si sta diffondendo il panico tra i due della coppia e un po’ meno tra quelli che vorrebbero l’attore di nuovo single per avere un’occasione. A parte gli scherzi e i sogni delle donne italiane, sembra proprio che Diva e Donna sia riuscita ad immortalare un momento poco facile per la coppia. Non si capisce bene se si tratta di una discussione che potrebbe indicare una possibile crisi o di un argomento serio che i due hanno provato ad affrontare lontano dagli occhi indiscreti delle quattro mura domestiche finendo per essere immortalati dai flash dei fotografi prima con musi lunghi in pizzeria e poi alle prese con quella che sembra essere una vera e propria lite. I paparazzi del settimanale li hanno beccati insieme in pizzeria dove lui sembra serio e presto dal suo monologo mentre lei lo ascolta guardandolo in silenzio.

RAOUL BOVA E ROCIO MORALES IN CRISI?

C’è chi è pronto a scommettere che si tratti di un piccolo sfogo magari dovuto a questioni lavorative visto che Raoul Bova in queste ultime settimane è stato impegnato tra set e teatro, ma altri parlano di una vera e propria crisi per loro visto che subito dopo i due escono dalla pizzeria quasi separati, lei cammina di gran lena, lui dietro, poi si fermano e si parlano quasi come se volessero finire la discussione iniziata nel locale. E’ davvero così o le foto mostrano qualcosa che non è reale? In molti parlano da tempo di un allontanamento tra i due e di una possibile crisi ma loro avevano spazzato via il gossip con una foto social al grido di: “Così… Come piace a noi… Intrecciati, sempre..”. Questo basterà per placare gli animi di tutti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA