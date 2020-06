Raoul Bova/ Nessuna crisi con Rocío Muñoz Morales e pronto a tornare sul set di…

Raoul Bova è ancora al fianco di Rocío Muñoz Morales e questo è certo. Nei giorni scorsi i due sono stati immortalati insieme spazzando via le voci di una possibile crisi. Ad immortalare insieme i due è stato il settimanale Chi che ha pubblicato le foto dei due insieme al lago con la piccola Alma e la bella Luna, che ha ormai quattro anni. Dopo il lockdown anche loro hanno deciso di ritagliarsi un po’ di spazio lontano da tutto e da tutti e, in particolare, si sono regalati una gita fuori porta al Lago del salto, in nei pressi di Rieti, dove spesso l’attore passa il suo tempo libero. A quanto pare i due non sono in crisi e non hanno intenzione di dirsi addio come le malelingue hanno sperato nei mesi scorsi e, soprattutto, prima del lockdown per via dell’assenza di Bova al teatro per la prima di Rocio e una presunta discussione in strada. Forse il lockdown ha sistemato tutto?

RAOUL BOVA PRONTO A TORNARE IN TV DOPO LA PRESUNTA CRISI CON ROCIO?

Sicuramente questo periodo di forzata chiusura in casa, ha tenuto i due insieme e questo non ha fatto altro che spingerli ad affrontare i loro presunti problemi prima che la routine di tutti i giorni torni protagonista. In particolare, proprio la bella Rocio Munoz Morales ha spiegato: “Era contento, mi sostiene nelle mie scelte. Sono compagna e mamma di due figli, quindi fare teatro è un po’ una follia, ma lo faccio col cuore. Ormai non posso fare a meno del teatro. E lui è molto fiero di me”. Tutto va a gonfie vele in famiglia ma presto Raoul Bova dovrà tornare sul set perché Mediaset chiama e questa volta sarà lui a vestire i panni di protagonista in Buongiorno mamma per Canale5 e Lux Vide.



© RIPRODUZIONE RISERVATA