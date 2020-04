Rocio Muñoz Morales/ “Crisi con Raoul Bova? Voglio proposta di matrimonio!”

Pubblicità

Rocío Muñoz Morales era felice, impegnata nella sua commedia teatrale, donna in carriera e madre di famiglia pronta ad andare avanti e indietro per non far mancare niente alle sue figlie, e adesso? Come tutte noi, è costretta in casa, sicuramente una casa non piccola, al fianco di Raoul Bova, e anche questo non è male. L’attrice non ha più bisogno di presentazione soprattutto perché in questi giorni si è parlato spesso di lei e della presunta crisi con il suo compagno. L’attore ha rinunciato alla sua precedente relazione e alla sua vecchia vita per la modella e attrice, ma ultimamente alcune foto li hanno ritratti con musi lunghi e un po’ distanti e subito i giornali ci hanno cucito sopra una bella crisi, o presunta tale, che ha fatto stare in ansia i fan soprattutto quando si è arrivati a parlare di case separate e lontananza. La verità è venuta a galla proprio in questi giorni di quarantena in cui Rocio e Raoul Bova si sono ritrovati sotto lo stesso tetto insieme alle loro figlie. E il matrimonio? Anche riguardo a questo ha avuto modo di rispondere in tv a La Vita in Diretta, in tempi non lontani, dicendosi in attesa di una proposta di matrimonio che ancora non è arrivata. Lo farà alla fine di questa quarantena?

Rocío Muñoz Morales tra teatro e impegno sociale

E il lavoro? Per adesso Rocío Muñoz Morales ha rinunciato al teatro, tra le ultime cose che forse riapriranno appena le misure di quarantena si allenteranno, ma questo non l’ha messa di certo in un angolo. Lei stessa ha ammesso che il suo compagno la sostiene in questa sua passione: “Era contento, mi sostiene nelle mie scelte. Sono compagna e mamma di due figli, quindi fare teatro è un po’ una follia, ma lo faccio col cuore. Ormai non posso fare a meno del teatro. E lui è molto fiero di me”. Insieme a Roul Bova si sta occupando di una raccolta fondi per la Croce Rossa, ma nei giorni scorsi è stata esemplare madrina della quinta Giornata Nazionale della Salute della Donna via social al grido di: “La salute della donna è un bene da promuovere”.



