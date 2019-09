Raoul Bova/ Quando si sposerà con Rocio Munos Morales?

Raoul Bova potrebbe presto sposarsi?

Per ora non c’è alcuna traccia della sua di Raoul Bova di procedere allo step successivo con la compagna storica Rocio Munoz Morales, anche se i due potrebbero fare presto il grande passo. A parlarne è l’attrice e modella, ma solo in generale e sottolineando di non prevedere questo progetto nell’immediato futuro. Scontenti quindi tutti i fan che speravano di vivere in modo indiretto la favola d’amore più discussa degli ultimi tempi. Anche se La coppia ha già due figlie, Luna e Alma, ma molti ammiratori sono ancora fermi al suo divorzio con Chiara Giordano. I due si sono sposati infatti 19 anni fa ed hanno avuto due figli, Alessandro e Francesco, ma nel 2013 le cose si sono detti addio in modo definitivo. Anche per questo Rocio non è stata mai accettata del tutto da quella fetta del pubblico che avrebbe preferito vedere Bova tutt’al più single. Rocio Munoz Morales sarà invece fra gli ospiti di Domenica In di oggi, 15 settembre 2019, e l’argomento ricadrà di sicuro sulla sua relazione con il compagno. Parlerà anche delle voci di corridoio, ovvero della possibilità che presto accolgano il loro terzo figlio?

Raoul Bova, grande attore e padre premuroso

Attore serio e impegnato, un papà giocoso: il ritratto di Raoul Bova non può fermarsi solo a tutto ciò che appare sul grande e piccolo schermo. Sui social è possibile notare le due nature dell’artista più ambito di tutti i tempi, da un lato i suoi lavori più recenti, dall’altro il suo modo di giocare con una delle sue figlie più piccole, nate dalla sua relazione con Rocio Munoz Morales. Nei suoi pensieri ovviamente ci sono anche il primogenito e il secondo figlio, nato dal suo matrimonio con Chiara Giordano. Di recente l’attore ha infatti sottolineato di non voler dare la possibilità ai due ragazzi di guidare il motorino, visto che le strade di Roma sono piene di buche ed il rischio di incidenti è fin troppo alto. “Ho preferito metterli sulla microcar”, ha rivelato a Il Corriere della Sera. Francesco tra l’altro ha ricevuto in eredità dal padre la passione per lo sport, mentre il maggiore Alessandro Leon, pur non assomigliando così tanto al genitore come il fratello, è un vero e proprio artista. Anche se lontano da quei riflettori che Bova ha sempre puntati addosso a causa della sua indiscussa popolarità.

