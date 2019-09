Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sposano?/ “Deve chiedermelo lui… sono all’antica”

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sposano? Solamente alcuni mesi addietro erano stati beccati mentre giravano per Roma mano nella mano, visitando alcune chiese. Questo aveva fatto esplodere il gossip sulla possibilità di vedere un matrimonio a breve. La smentita però, è arrivata dai diretti interessati (o meglio, proprio da lei): “Sono devota alla Madonna e qualche tempo fa ho trovato una chiesa vicino a casa dedicata a lei, così ho portato Raoul. Ci hanno visti entrare e hanno detto: ‘Hanno trovato la chiesa per il matrimonio’. In realtà mi piacerebbe sposarmi, non ho urgenza perché siamo già una famiglia, per un domani sarebbe un bel passaggio. Poi me lo deve chiedere lui, io sono una donna tradizionale e aspetto una richiesta, non dovete fare pressione su di me”, queste le dichiarazioni della spagnola tra le pagine dell’ultimo numero di “Chi” uscito ieri in edicola. Nella lunga intervista la donna ha raccontato anche alcuni aspetti inediti della sua vita di prima di incontrare il suo attuale amore.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sposano?

“Prima di incontrare Raoul ho avuto una fase di disagio, di dubbi esistenziali, di paure. Ero giovane e mi rendevo conto di aver preso una strada sbagliata con la persona sbagliata e non sapevo come uscirne”, ha detto Rocio Munoz Morales. L’incontro con Raoul Bova è stata la svolta della sua intera vita: “Quando l’ho conosciuto non cercavo niente e non capito subito, ho avuto bisogno di maturare per scoprire i miei sentimenti. Oggi posso dirti con certezza che era lui quello che cercavo”. Per impegnarsi totalmente con la spagnola, il celebre attore ha dovuto dire addio alla sua prima moglie Chiara Giordano (che vedremo a breve nel cast di Amici Celebrities) ricominciando da capo. Tra i due innamorati c’è una grande differenza di età e l’eco mediatico della loro relazione aveva inizialmente generato numerosissime polemiche. Tutto questo non ha mai spaventato Rocio che a tal proposito ha avuto modo di spiegare: “Sono una donna di cuore e di sentimenti, non sapevo come sarebbe andata a finire ma ho seguito una forte emozione e questo non mi ha fatto sbagliare: ogni giorno ho la conferma che sia così. Non era scontato, ho avuto anche storie finite male, devi trovare la persona giusta, non è che fai sempre bingo!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA