Raphael Elkind, chi è marito di Melissa Newman?/ I figli Peter e Henry

Melissa Newman: il marito Raphael Elkind, ex insegnante

Melissa Newman, figlia di Paul Newman e Joanne Woodward, è sposata con Raphael “Raphe” Elkind, un ex insegnante. I due si sono sposati nel 1995, cinque anni dopo l’ultima apparizione di Melissa sul grande schermo nel film “Mr. & Mrs. Bridge”. La coppia ha avuto due figli: Peter e Henry, gli unici nipoti delle due leggende di Hollywood. Raphael Elkind e Melissa Newman risiedono attualmente a Westport, nel Connecticut, nella casa in cui Melissa è cresciuta con le sue due sorelle.

Dopo essersi sposati, Raphael e Melissa l’hanno comprata dai suoi genitori nel 1999. Paul Newman e Joanne Woodward si sono trasferiti nella casa accanto. Una passerella sul fiume continua a unire le due proprietà.

Melissa Newman e Raphael Elkind: i figli Peter e Henry

Dopo essersi laureato all’Università di Bridgeport con un Master in Educazione, Raphael Elkind ha iniziato a insegnare presso la New Canaan Country School, dove ha lavorato per quasi 29 anni. Il figlio maggiore Peter Elkind è un atleta di atletica leggera e si è laureato in psicologia al Middlebury College nel Vermont quattro anni fa.

Da allora, ha condotto una carriera come istruttore. Henry Elkind, noto con il nome d’arte di Henny the Artist, è un musicista con sede a New York che ha conseguito una laurea in studi ambientali presso l’Hamilton College di Clinton. Recentemente ha conseguito un Master dal Berklee College of Music di New York.

