Rapinò ufficio postale: arrestato durante crociera/ Brindisi, presi anche i fratelli

Arrestato durante crociera a Genova: finisce in manette Andrea Rillo, che lo scorso 22 marzo 2019 rapinò un ufficio postale a Brindisi insieme ai fratelli Fabio e Francesco. Come riportano i colleghi di Brindisi Report, le forze dell’ordine hanno assicurato alla giustizia i tre fratelli che saccheggiarono la filiale delle Poste del quartiere Casale di Brindisi: i tre malviventi sono stati incastrati grazie al Dna ricavato da tracce di sudore isolate sui passamontagna abbandonati nel corso della fuga. I tre uomini, operai occasionali attualmente disoccupati, si assicurarono un bottino di 1.435 euro: Andrea Rillo avrebbe partecipato al colpo durante uno dei permessi premio ottenuti dalla direzione del carcere di Taranto, nel quale era ristretto per reati precedenti. In corso gli accertamenti dei carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Brindisi per valutare ulteriori coinvolgimenti in altre rapine commesse nel brindisino.

RAPINO’ UFFICIO POSTALE A BRINDISI: ARRESTATO DURANTE CROCIERA

Brindisi Report sottolinea che Andrea Rillo è stato fermato dai carabinieri subito dopo l’attracco della nave da crociera Msc Bellissima nel porto di Genova: attualmente si trova rinchiuso nel penitenziario genovese con l’accusa di aver fornito supporto ai fratelli Fabio Rillo (36 anni) e Francesco Rillo (27 anni). L’uomo si trovava in vacanza insieme alla famiglia. Secondo una prima ricostruzione del colpo alle Poste risalente a fine marzo, il trentatreenne avrebbe atteso i due fratelli all’esterno dell’ufficio a bordo dell’automobile usata per la fuga. Anche gli altri due fratelli sono in carcere: questa mattina Francesco Rillo ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, nel corso delle prossime ore in programma gli interrogatori di garanzia per Fabio e Andrea Rillo, rispettivamente reclusi nel carcere di Taranto e nel carcere di Genova.

