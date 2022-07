Raspadori al Napoli?/ Calciomercato, lui avrebbe detto sì ma il Sassuolo lo trattiene

Calciomercato news, via libera per Giacomo Raspadori al Napoli

La possibilità di vedere Giacomo Raspadori al Napoli rimane abbastanza incerta in queto lunedì di calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, l’attaccante del Sassuolo, tramite il suo entourage, sarebbe stato contattato dagli azzurri che avrebbero ricevuto una risposta positiva in merito all’eventualità di trasferirsi ai piedi del Vesuvio e compiere in questo modo un salto di qualità potendo persino disputare la Champions League.

Tuttavia, la cessione di Gianluca Scamacca al West Ham per 36 milioni di euro più 6 di bonus oltre ad una percentuale sulla futura rivendita (l’affare più remunerativo nella storia del club) starebbe spingendo il Sassuolo a respingere gli assalti delle altre società nei confronti dei propri campioni, Napoli compreso. Possibile dunque che i campani virino su altri profili ricordando che hanno messo nel mirino pure Giovanni Simeone dell’Hellas Verona nell’ottica di rimpiazzare Andrea Petagna, destinato al Monza stando ai rumors.

Calciomercato news, il Sassuolo blocca il passaggio di Raspadori al Napoli

La somma di denaro necessaria per portare Raspadori al Napoli così da convincere il Sassuolo a cedere il proprio calciatore in questa sessione di calciomercato sarebbe non inferiore ai 30 milioni di euro. Per questo motivo i partenopei potrebbero decidere di affondare il colpo solamente dopo la cessione di uno tra lo stesso Petagna o Piotr Zielinski, accostato pure al Milan nella ricerca di un trequartista. Un’alternativa a Raspadori potrebbe infine essere rappresentata da Armando Broja, di proprietà del Chelsea.

