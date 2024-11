La rateizzazione delle cartelle esattoriali è un ottimo strumento per riuscire a saldare i propri debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate o verso altri istituti pur non pagando in un’unica soluzione ma in più rate. Il problema resta laddove si saltino un numero specifico di scadenze (che vedremo a breve), il cui beneficio fiscale potrebbe decadere nell’immediato. L’Agenzia delle Entrate ha specificato le condizioni a cui attenersi per fare in modo che ciò non succeda.

Rateizzazione cartelle esattoriali: come non perdere il beneficio

La rateizzazione delle cartelle esattoriali può essere persa nel momento in cui il contribuente è in ritardo di almeno 8 rate (il mancato pagamento può far decadere il beneficio anche nel caso in cui le rate mensilità saltate non siano state consecutive).

Per “consecutive” si intende dunque, il numero complessivo di rate saltate, ovvero dove non risulta il pagamento (equivalenti ad 8).

C’è tuttavia un’eccezione di cui fare presente: qualora tra le rate saltate rientri anche l’ultima (quella del saldo finale), anche se fossero state saltate meno di otto rate il beneficio decade istantaneamente.

Gli svantaggi di perdere il beneficio sono decisamente impattanti: prima di tutto perché il debito non estinto andrà pagato subito e in un’unica rata. E in secondo luogo l’Agenzia delle Entrate potrebbe riscuotere il mancato credito con fermi amministrativi, pignoramenti e/o ipoteche.

Come non perdere il beneficio

Abbiamo appurato come rispettare le scadenze della rateizzazione cartelle sia estremamente importante. Tuttavia esistono delle soluzioni che suggeriamo di tenere in considerazione prima che sia troppo tardi:

Pianificazione fiscale: è importante cercare di non saltare alcuna rata di pagamento, motivo per cui è importante calendarizzare le rate e accantonare la cifra in una carta destinata esclusivamente a saldare il debito. Comunicare le difficoltà: laddove i contribuenti riscontrino dei problemi finanziari, è bene comunicarlo tempestivamente all’Agenzia delle Entrate così da poter ricevere delle eventuali soluzioni alternative. Reminder automatizzati: dato che le scadenze quotidiane sono sempre più numerose, è importante automatizzare il pagamento (magari con un addebito sul conto corrente) oppure inserire dei promemoria.

Ricordiamo che il beneficio decade superate le otto rate saltate.