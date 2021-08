Rave party a Viterbo, ragazzo morto in un lago/ “Voleva rinfrescarsi, poi…”

Un ragazzo è stato trovato morto in un lago in un’area vicina a un rave party nel viterbese. Il ventiquattrenne si sarebbe avvicinato all’acqua per rinfrescarsi, accaldato durante il rave ancora in corso nell’area del lago di Mezzano, quando è caduto senza riuscire a tornare a riva. E’ l’ipotesi più probabile dei poliziotti della Questura di Viterbo impegnati nelle indagini sulla morte del ragazzo scomparso da ieri sera e trovato senza vita nel lago nel primo pomeriggio di oggi.

Nato a Londra ma residente in Emilia Romagna, il 24enne era, secondo le ipotesi, tra i tantissimi partecipanti al rave party in un terreno al confine tra la provincia di Viterbo e quella di Grosseto, nel comune viterbese di Valentano. I suoi amici ne avevano segnalato la scomparsa ieri pomeriggio e da subito erano scattate le ricerche, sospese solo nella notte, anche con l’aiuto dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Gli stessi che 24 ore più tardi lo avrebbero ritrovato in acqua. L’esame autoptico che sarà effettuato sul corpo chiarirà le cause del decesso.

