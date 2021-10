Rave party Roma, centinaia di giovani identificati/ Evento sospeso e area ripulita

Un rave party clandestino è andato in scena nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ottobre alle porte della città di Roma, peraltro a poche settimane di distanza da quello tenutosi a Viterbo. In particolare, centinaia e centinaia di giovani si sono assembrati presso un’area verde ubicata all’esterno del Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’abitato di Spinaceto, nell’area meridionale della Capitale. Immediatamente, in loco si è registrato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno liberato la zona e hanno portato a termine le procedure di identificazione di tutti i ragazzi coinvolti.

Sul posto sono giunti polizia (con Digos e scientifica) e carabinieri. Stando a quanto riferito dal “Corriere della Sera”, i partecipanti sarebbero arrivati da altre regioni e forse anche da alcuni Paesi stranieri, con automobili e furgoni parcheggiati in un campo in via Giuseppe Lopez. Come dicevamo, l’area è stata circondata per individuare organizzatori e “ballerini”, oltre che per gestire l’afflusso di altre persone al rave party.

RAVE PARTY ROMA: AREA RIPULITA E MESSA IN SICUREZZA

Il Corriere della Sera ha quindi posto in evidenza che la situazione è stata affrontata con la collaborazione della Prefettura, per un intervento che ha interrotto la manifestazione non autorizzata, nel totale rispetto delle misure di sicurezza e della salvaguardia degli stessi partecipanti. Peraltro, non si potrebbero al momento escludere denunce nei confronti di coloro che l’hanno organizzata.

Lo conferma anche Sky Tg 24, secondo cui “è al vaglio la posizione degli organizzatori del rave party interrotto dalle forze dell’ordine intervenute alle prime ore del mattino. Le forze dell’ordine hanno identificato i partecipanti e spento la musica, facendo uscire tutti i partecipanti. I piccoli gruppi di giovani sono stati fatti defluire in sicurezza, anche grazie all’ausilio della Polizia Stradale. Identificati anche gli organizzatori, la cui posizione è al vaglio. Tutta l’area è stata ripulita e messa in sicurezza”.

