Re Carlo III estromette Andrew e Harry dai Counsellor?/ Edward e Anna al loro posto…

Il nuovo re d’Inghilterra, Carlo III, potrebbe presto modificare la legge per estromettere il fratello Andrew e Harry. È la notizia rivelata in anteprima da Novella 2000, che uscirà in edicola domani 28 settembre. La legge nel mirino di re Carlo III risale al 1937 e stabilisce chi debba fare le veci del sovrano in caso di assenza, per esempio se è malato oppure se è in viaggio lontano dalla propria patria. Tra i nomi che potrebbero essere scelti spuntano infatti quelli di Harry e di uno dei fratelli del sovrano, Andrew.

In base alla legge, i compiti del re sono momentaneamente affidati a cinque “Counsellor”, come spiega Massimo Murianni in esclusiva su Novella2000: il consorte del monarca e i primi quattro eredi al trono che abbiano più di 21 anni. Tutto bene per Camilla e William, ma nell’elenco è compreso anche Andrew, fratello del re che ha perso il suo ruolo ufficiale nella famiglia reale in seguito all’esplosione del caso Epstein. Andrew è stato infatti travolto dalla denuncia di una ragazza, che aveva affermato di aver avuto rapporti con lui quando lei era ancora minorenne, ed era uscito dallo scandalo grazie ai soldi. Un fatto che ha incrinato per sempre il rapporto con la famiglia reale. E poi c’è il figlio Harry, che per seguire la moglie Meghan Markle negli States ha danneggiato forse irreversibilmente il legame con il fratello William e con l’intera casata Windsor.

Re Carlo III verso l’estromissione di Harry e Andrew, al loro posto vorrebbe…

Tra i progetti di re Carlo III sembra quindi esserci l’intenzione di estromettere il prima possibile il fratello Andrew e il figlio Harry, modificando la legge in modo da poter inserire in qualità di Counsellor i due fratelli Edward e Anna, lasciando intatto anche il nome di Beatrice, la primogenita di Andrew. In questo modo, come rivela Novella2000, il nuovo sovrano potrebbe contare su una squadra di persone fidate, che non abbiano mai avuto dissapori con la corona e che possano forse contribuire ad aumentare il potere di Camilla, la regina consorte.

Le celebrazioni per la morte della regina Elisabetta II hanno rivelato tutte le tensioni mai sopite all’interno della famiglia reale inglese, trapelate da piccoli dettagli e piccoli dispetti. Per esempio, Harry non ha partecipato al coro di ‘God Save the King’, restando in palese silenzio in seconda fila. Per non parlare della manifesta freddezza tra Kate e Meghan, fisicamente il più lontane possibili e attente a non rivolgersi la minima parola. Ora resta da capire quali saranno le intenzioni di re Carlo III e soprattutto le conseguenze di un’eventuale modifica delle legge per estromettere Andrew e Harry.











