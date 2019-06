Realiti – Siamo tutti protagonisti/ Concorrenti: da Salvini a Fedez e Chiara Ferragni

Realiti – Siamo tutti protagonisti, il nuovo programma di Raidue, parte oggi, mercoledì 5 giugno, in prima serata. Al timone di quello che è stato definito una specie di “Truman Show dell’informazione” c’è Enrico Lucci. I protagonisti dello show, però, sono otto inconsapevoli concorrenti che si sfidano nel corso della serata. Protagonisti della prima puntata sono Matteo Salvini, Marco Carta, Luigi Di Maio, Fedez e Chiara Ferragni e i loro contenuti social. Il vincitore della sfida sarà colui che porterà a casa il maggior numero di voti. A votare i contenuti social dei concorrenti del primo appuntamento di Realiti sarà la giuria popolare e i tre saggi in studio: l’attrice e registaAsia Argento, il rapper Luchèe lo scrittore Aurelio Picca. Protagonisti della sfida saranno anche i telespettatori che potranno esprimere la propria preferenza attraverso Instagram sostenendo il candidato preferito sulla pagina @realiti_siamotuttiprotagonisti.

Realiti – Siamo tutti protagonisti: Vincenzo Salemme ospite speciale



Come in tutti gli show che si rispetti, anche Realiti – Siamo tutti protagonisti avrà ospiti diversi in ogni puntata. Quello di questa sera sarà l’attore e regista Vincenzo Salemme che si racconterà in una veste inedita svelando rettroscena della propria vita sia privata che professionale. Non mancheranno servizi, approfondimenti e interviste esclusive come quella reaizzata da Enrico Lucci all’ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi. Non solo politica, però, nel nuovo programma di Raidue, ma anche uno sguardo al mondo dello spettacolo. Enrico Lucci, infatti, porterà i propri telespettatori all’interno della settimana della moda di Milano per raccontare retroscena e aneddoti di quello che accade dietro le quinte delle sfiate. L’inviata Antonella Spinelli, invece, racconterà il successo dei cantanti neomelodici in Sicilia mentre Mauro Casciari, infine, andrà alla scoperta della comunità degli estremisti vegani.

