Reazione a catena, campioni 30 agosto/ Dramma per i Tre allo spiedo, web furioso per l’Ultima Catena

Reazione a Catena, chi ha vinto oggi 30 agosto 2022?

La puntata del 30 agosto 2022 di Reazione a catena vede i campioni in carica, i Tre allo spiedo, sfidare i Poli Opposti – Martina, Barbara e Daniele da Frosinone. La sfida entra subito nel vivo e trova negli sfidanti degli avversari in gamba al punto tale da mantenere il tenore della sfida sempre sulla parità. Arrivato al terzo gioco le due squadre si attestano infatti sui 30mila euro, tenendo la sfida sul filo del rasoio.

La gara continua così fino al gioco ‘Una tira l’altra’ dove i campioni riescono a conquistare la Zop, assicurandosi i 5 secondi in più al gioco dell’Intesa Vincente che portano a termine con grande successo. Ben 14 le parole indovinate dai campioni contro le 12 degli sfidanti. I Tre allo spiedo si confermano dunque campioni anche questa sera e volano all’Ultima Catena.

I Tre allo spiedo, problemi all’Ultima Catena: il web attacca

I Tre allo spiedo portano all’Ultima Catena un montepremi di 98mila euro. Purtroppo si incastrano già sulla prima parola, sbagliandola per ben due volte e dimezzando il montepremi che arriva a 24mila euro. Gli errori continuano mentre i jolly finiscono subito. I campioni in carica non fanno una bella prova e arrivano anzi all’ultima parola con 192 euro che non riescono a vincere.

Eppure le critiche del web non sono per i campioni ma per le catene, da alcuni ormai ritenute “impossibili”. “Ci sono sere in cui le definizioni sono a dir poco impossibili. Senza contare poi parole assurde come moroso, che non è per niente italiana ma espressione dialettale”, scrive un telespettatore, mentre c’è chi ci va più duro “Ma non vi vergognate a proporre catene così assurde .Chiudete il gioco se avete conservato ancora un minimo dignità (ma lo dubito)”.

Ecco l’Ultima Catena di oggi:

Qualità

Marchio

Infamia

Lode

Trenta

Settembre

Debito

Moroso

Ragazzo

Consegne

Passaggio

Livello

Mare

Ultima Parola:

Mare

DISTESA

Campane

