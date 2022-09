Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 16 settembre ancora campionesse?/ Gli Affiatati lanciano la sfida!

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 16 settembre si riconfermano campionesse?

Come se la caveranno Le Tre e un quarto nella nuova puntata di Reazione a Catena? Oggi 16 settembre 2022 torna l’appuntamento con lo show di Marco Liorni su Rai 1 e ritrova le tre campionesse che nelle ultime tre puntate hanno dato prova di grande abilità e sangue freddo. Ieri, per la prima volta, hanno riscontrato le prime vere difficoltà contro una squadra molto preparata, soprattutto per i giochi iniziali.

La sfida è poi voltata a favore delle campionesse nella parte dell’Intesa Vincente dove l’emozione e l’ansia, soprattutto per chi la affronta per la prima volta, gioca brutti scherzi. Infatti le Tre e un quarto sono riuscite a mantenere la calma, indovinando più parole delle sfidanti nonostante il montepremi molto più basso accumulato rispetto a loro. A differenza delle prime due puntate da campionesse, non sono però riuscite a portare a casa il montepremi dell’Ultima Catena.

Reazione a Catena, Gli Affiatati lanciano la sfida dopo la sconfitta

Mentre Le tre e un quarto si preparano a tornare in gioco questa sera, Gli Affiatati – squadra battuta proprio dalle nuove campionesse – lanciano la sfida e si dicono pronti a tornare a Reazione a Catena. In un’intervista rilasciata a Tvpertutti, il trio ha dichiarato: “Il sogno che stiamo cullando, è quello di essere richiamati a Reazione a Catena per il Torneo dei Campioni.” E ancora: “La squadra che vorremmo affrontare sono i «Tre di Denari», senza dubbio la squadra più forte di sempre a Reazione a Catena. Il loro modo di esprimersi e la loro Intesa sono stati un esempio per noi, li abbiamo studiati tantissimo durante l’estate.” Avranno la possibilità di realizzare questo loro sogno?

