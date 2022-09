Reazione a Catena, campioni 16 settembre/ Web furioso per L’Ultima Catena: “Autori disonesti”, cos’è accaduto

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto contro Le Ghirlandine nella puntata del 16 settembre 2022

La nuova puntata di Reazione a Catena è ancora una volta tutta al femminile. Nell’appuntamento del 16 settembre 2022 ritroviamo le campionesse, Le tre e un quarto, contro un altro trio di amiche: Le ghirlandine – Chiara, Federica e Giulia provenienti dalla Torre Ghirlandina di Modena. La sfida non regala particolari colpi di scena visto che le campionesse si pongono quasi subito in vantaggio. Al gioco dell’Una tira l’altra conquistano la prima Zip e poi anche la seconda, entrambe grazie agli errori delle sfidanti. Le Ghirlandine riescono però a conquistare la Zot e, dunque, i cinque secondi in più all’Intesa Vincente.

Si arriva così al gioco dell’Intesa Vincente e sono proprio le sfidanti a dare il via alla prova. Molti errori e ammonizioni per loro che indovinano 7 parole. Vanno poi in scena le Tre e un quarto che conquistano 10 parole, battendo le sfidanti.

Reazione a Catena, l’Ultima Catena scatena polemiche e accuse

Le tre e un quarto si confermano campionesse anche nella puntata di Reazione a Catena del 16 settembre 2022, portando al gioco dell’Ultima Catena un montepremi molto alto: 144mila euro. Molti però sono gli errori che commettono nel corso della Catena, arrivando a giocare per l’ultima parola con un montepremi di quasi 600euro che riescono a vincere.

Sul web nasce però più di qualche polemica. La prima nasce per il primo abbinamento dell’Ultima Catena – Ciao, Parto, Prodotto – da molti ritenuto assurdo. C’è chi infatti scrive: “FOLLE questo abbinamento Ciao-Parto-Prodotto”; e ancora “Prima parola da denuncia come collegamenti”. La seconda polemica nasce con la parola finale, ‘Provinciale’, abbinato a ‘Chiuso’, inteso come chiuso di mente. “Saranno contenti i provinciali di sapere che sono sinonimo di chiusi”, ha commentato qualcuno; “Non mi esprimo sul nesso provinciale-chiusa” tuona qualcun altro; e c’è chi infine si dice anche offeso da questi ‘luoghi comuni’.

L’Ultima Catena di oggi:

Ciao

Parto

Prodotto

Punta

Forchetta

Buona

Compagnia

Aerea

Spedizione

Mandata

Doppia

Partita

Chiusa

L’Ultima parola:

Chiusa

PROVINCIALE

Strada

Ok sarò anche un PROVINCIALE ma questa catena faceva veramente schifo.

