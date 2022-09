Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 26 settembre ancora campionesse?/ La scelta di Liorni

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 26 settembre si riconfermano campionesse?

Inizia una nuova settimana di Reazione a Catena. L’edizione 2022 continua oggi, 26 settembre, con una nuova sfida delle Tre e un Quarto, ormai arrivate alla loro quattordicesima puntata da campionesse. Hanno infatti chiuso la settimana in bellezza, vincendo contro la squadra dei Senzasoprano che hanno tentato invano di abbattere il trio di studentesse e prendere il loro posto al comando della gara. La sfida è stata combattuta ma alla fine ancora vinta dalle tre ragazze che, all’Intesa Vincente, sono nuovamente riuscite ad andare in doppia cifra, indovinando più di 10 parole.

L’Ultima Catena ha poi dato il colpo finale alla gara delle Tre e un quarto. Le tre campionesse hanno dimostrato anche ieri di avere la capacità di diventare una delle squadre più forti mai viste nel gioco condotto da Rai1.

Reazione a Catena, Marco Lioni non ‘sciopera’

Questa sera torna dunque l’appuntamento con Reazione a Catena. Chi infatti temeva che Liorni questa sera non andasse in onda a causa dello sciopero della Rai può tranquillizzarsi: la sfida delle Tre e un quarto torna con una puntata tutta nuova. Ricordiamo che oggi sono saltati molti appuntamenti di Rai 1 come La Vita in diretta, al posto del quale è andato in onda proprio uno speciale di Reazione a Catena, Reazione a Catena Mix, con alcune delle sfide più divertenti andate in onda negli ultimi mesi su Rai1. Liorni va dunque in onda regolarmente anche perché la puntata è registrata e non in diretta.

