Rebecca Cooke, fidanzata Phil Foden/ “Perdonare e dimenticare”, il motto della wag

Rebecca Cooke è la fidanzata del famoso calciatore Phil Foden. I due hanno la stessa età e condividono molti interessi. Stanno insieme da almeno quattro anni, ovvero dal 2017 quando il giocatore del Manchester City e Rebecca Cooke hanno ufficializzato pubblicamente la loro relazione. La giovane wag britannica viene descritta come una persona solare, ma poco amante dei riflettori e dei rumors del gossip. Ecco perché nel corso di questi anni Rebecca Cooke e Phil Foden hanno cercato di tenere al riparo la propria relazione. Inoltre nel 2019, Rebecca è diventata madre di Ronnie e da quel momento in avanti ha deciso di concentrarsi unicamente sulla crescita e sull’educazione del nuovo arrivato. In tutto questo tempo la giovane dolce metà di Foden è stata accanto al suo uomo, sostenendolo nella sua avventura calcistica con la maglia del Manchester City.

Rebecca Cooke, fidanzata di Phil Foden: il motto della wag

In rete non si trovano moltissime informazioni sulla vita privata di Rebecca Cooke, forse perché come abbiamo detto, la ragazza non ama la luce dei riflettori. Quel che è certo è che la fidanzata del centrocampista classe 2000 tiene molto al suo benessere psicofisico. Oltre ad apparire in forma e in salute, la giovane wag ha fatto suo un motto che sintetizza il suo modo di vedere ed interpretare la vita: ovvero lasciare andare tutto ciò su cui non si può avere il controllo. Una filosofia di vita che evidentemente piace molto anche al fidanzato Phil Foden, che come detto condivide molti punti di vista con Rebecca.

