Rebecca De Pasquale: “sono single”/ L’ex Grande Fratello: “ora voglio una svolta”

Rebecca De Pasquale torna single. L’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato di essere tornata single da quindici giorni e di essere pronta a rimboccarsi le maniche per cambiare e dare una svolta alla propria vita. Nonostante siano passate solo due settimane dalla fine della sua relazione, Rebecca non si abbatte e tira fuori tutta la forza che ha per dare una svolta alla propria vita. Il primo obiettivo è cambiare la propria immagine. Nessuna trasformazione choc, però, per l’ex gieffina che intende solo perdere qualche chilo. Per riuscirci, nonostante sia un’ottima cuoca, è pronta a rinunciare a biscotti, torte e cose varie senza, però, rinunciare totalmente al cibo. Rebecca De Pasquale, infatti, vuole seguire un’alimentazione sana ed equilibrata che possa aiutarla a perdere 10 chili.

REBECCA DE PASQUALE, EX GRANDE FRATELLO: “SINGLE DA 15 KG. ORA VOGLIO PERDERE 10 KG”

Per riprendere in mano la propria vita, Rebecca De Pasquale intende ripartire da se stessa. “Chi mi segue effettivamente lo sa che sto dando una svolta alla mia vita. Sono single da 15 giorni, ma è come se lo fossi da quattro anni“, scrive Rebecca su Instagram ricevendo l’incoraggiamento dei suoi followers a non tornare indietro. “La dieta che sto seguendo è una sfida ricca di autostima, ora in me c’è una seconda Rebecca, ricca di vita di sempre, di ottimismo e voglia di vivere”, scrive ancora l’ex gieffina. Oltre a voler perdere 10 chili, Rebecca vuole anche “risorgere a vita nuova, non voglio piangere sul latte versato”. Nonostante la sfida che la aspetta sia particolarmente difficile, Rebecca non ha alcuna intenzione di abbattersi e promette di regalare sempre un sorriso a tutte le persone che la seguono.





