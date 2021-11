Rebecca Parziale, Il Collegio 6/ Filippo Coli duetta con lei e… flirt in arrivo?

Di Rebecca Parziale non si conosce la data di nascita, ma solamente l’anno, ovvero 2007, ha 14 anni e viene da Genova, il Liguria. Lei è una concorrente del programma il Collegio 6, è molto spigliata e tutti pensano che lei abbia tutte le caratteristiche per poter spiccare nel reality. Vive a Genova insieme ai genitori e dice di essere una persona che sa bene quello che vuole e come fare per poterlo ottenere. I genitori, parlando di lei, hanno detto che Rebecca Parziale stupirà sicuramente tutti per il suo modo di fare. Dal 26 ottobre di quest’anno è iniziata la prima puntata del programma e ha visto come sempre durante l’ingresso il famoso taglio dei capelli, cosa temuto da quasi tutti i partecipanti, specialmente dalle ragazze, ogni anno, quindi le lacrime non sono mancate.

Rebecca Parziale Il Collegio 6/ Nessuna possibilità per Davide Maroni...

Nella seconda puntata de il Collegio 6 ci sono stati dei veri e propri momenti di tensione tra gli allievi. In famiglia Rebecca Parziale viene chiamata Lambo, ma non per riferirsi alla famosa Elettra Lamborghini, ma proprio alla macchina costosa, in quanto fa spendere sempre molti soldi ai genitori, proprio come accadrebbe se si dovesse sostenere il costo di una macchina del genere, ma anche di più dicono. Rebecca, prima d’iniziare il programma, ha dichiarato nella clip di presentazione di avere una sola preoccupazione, ovvero d’impazzire a causa del taglio di capelli, in quanto ci tiene molto alla sua lunga chioma. Il padre di Rebecca Parziale ha detto che sua figlia è viziata e ha anche aggiunto di essere il suo autista personale, sia di lei che dei suoi amici, lèa deve accompagnare da tutte le parti e a tutte le ore. Sua madre invece ha detto che lei non riuscirà a contenersi nemmeno in un programma del genere e suo padre spera che lei possa migliorare.

Il Collegio 6,chi sono i concorrenti più apprezzati?/Rebecca Parziale fenomeno social

Il Collegio 6, Filippo Coli corteggia Rebecca Parziale?

Rebecca Parziale ha tanti fan sui social, ma purtroppo per loro sembra che lei sia fidanzata, infatti prima della puntata de Il Collegio 6 la ragazza ha messo delle storie su Instagram con delle foto in cui bacia un ragazzo. Sembra che il suo nome sia Yuri, quindi non ci potrà essere un flirt con Davide Maroni. Dopo l’ingresso nel reality show questa ragazza è stata molto apprezzata sui social e ha acquisito 100 mila followers su Instagram e un fanpage che ha 200 mila seguaci. Il pubblico ama il suo carattere deciso e lei ha affermato di avere la fila, però i ragazzi devono fare quello che dice lei e si devono disperare per conquistarla. A seguito del primo episodio lei ha colpito molto i fan, che hanno scritto solamente commenti positivi per lei. Intanto, su TikTok Filippo Coli, in compagnia di Federico Angelini, ha duettato su un video di Rebecca Parziale. Nella descrizione ha scritto: “Gli anni non contano”, mentre nei commenti ha specificato a chiare lettere: “NON SONO FIDANZATO”. Succederà qualcosa tra loro?

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA