Rebecca Parziale, Il Collegio 6/ Il suo cambiamento in classe e con le compagne

Rebecca Parziale: il suo cambiamento è un punto di forza

Durante la settimana delle pagelle di metà corso Rebecca Parziale ha dovuto iniziare ad impegnarsi seriamente anche nello studio per mantenere la sua permanenza ne Il Collegio 6. Da subito si mostra preoccupata per la sua media non proprio sufficiente, in quanto è stata impegnata a fare confusione insieme ai suoi amici Matilde Ricorda, Alessandro Giglio e Simone Casadei, subendo così diversi provvedimenti disciplinari da parte del preside e abbassando di conseguenza la sua media scolastica. Non è stata una settimana del tutto facile dopo l’espulsione di Simone. Rebecca è una ragazza intelligente e riesce a recuperare le sue poche lacune senza troppi problemi e si può godere al massimo la partita che i suoi compagni disputano insieme ad alcuni professori, schierandosi apertamente insieme alle sue compagne dalla parte della squadra dei letterati, in cui gareggiano il professor Maggi e il professor Carnevale.

IL COLLEGIO 6, 4A PUNTATA/ Diretta: sfida di calcio e progetto cinematografico

Rebecca Parziale: difende Elisa Cimbaro

Rebecca Parziale si lascia anche trascinare da Vincenzo Rubino e altri collegiali nel furto dei pomodorini del giardino del collegio, situazione che sembra inizialmente passata inosservata ma che il sorvegliante ha scoperto la mattina successiva. I ragazzi della “banda del pomodoro” vengono apertamente allo scoperto per non far ricadere tutta la responsabilità su Vincenzo, aprono la porta dell’ufficio sorveglianti e si trovano davanti il preside: la punizione è pelare pomodori e cipolle per il soffritto del pranzo. Purtroppo però non è tutto rose e fiori all’interno de Il Collegio 6, durante una cena infatti un equivoco tra Elisa Cimbaro e Valentina Comelli porta ad una lite in camerata che coinvolge tutte le collegiali. Rebecca interviene difendendo Elisa, criticata dal resto del gruppo

