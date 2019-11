Reclutava mogli per l’Isis: torna in Europa/ Turchia vuole rispedirla in Francia

Reclutatrice Isis torna in Europa: come riporta Libero, la Turchia ha intenzione di rispedire Tooba Gondal in Francia, Paese dove la donna è nata. Non ci troviamo di fronte al classico caso di un foreign fighter: la giovane, che ha meno di trent’anni, aveva il compito di selezionare le future mogli degli estremisti islamici. Era lei ad individuare e scegliere tra le giovani musulmane le coniugi dei militanti di Daesh, prima di essere catturata dai curdi: la francese è riuscita ad evadere, per poi finire nelle mani della Turchia. Ma Erdogan non ha intenzione di trattenerla ad Ankara: lei, insieme ad altre persone, deve uscire dai confini nazionali per tornare nel suo Paese d’origine. Tooba Gondal ha anche la cittadinanza britannica e lei vorrebbe tornare nel Regno Unito, scenario non preso in considerazione dalla Turchia: tra i suoi documenti è stato rinvenuto solo un passaporto francese.

TOOBA GONDAL, RECLUTATRICE ISIS TORNA IN FRANCIA

Tre volte vedova, Umm Muthanna al-Britaniyah (il suo nome da membro Isis) ha chiesto al ministero dell’interno di Londra di tornare in UK: dopo aver studiato alla Goldsmith’s University, la 25enne ha vissuto a Walthamstow ed ha affermato di avere una residenza permanente in Gran Bretagna. «Desidero ardentemente che il governo britannico mi riporti a casa: voglio dimostrare di essere cambiata e di essere un individuo molto migliore per la società», aveva affermato Tooba Gondal. Ma il suo futuro probabilmente sarà altrove: secondo le ultime indiscrezioni a disposizione, sarà imprigionata in Francia. Il Daily Express evidenzia che nelle scorse settimane si era creduto che Gondal fosse tra le centinaia di persone scappate dai campi di prigionia siriani. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, con la 25enne che farà ritorno in Europa dopo aver fatto parte del Califfato: dovrà rispondere davanti alla giustizia delle sue scelte e del suo ruolo di “matchmaker”…

