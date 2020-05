Recovery Fund, Von der Leyen oggi Commissione Ue/ Miliardi, fondo perduto o nuovo MES

Pubblicità

Nella giornata di oggi Ursula Von der Leyen presenterà al Parlamento Europeo il “Recovery Plan”, ovvero il piano straordinario che l’Europa metterà in pratica per concedere l’arcidiscusso Recovery Fund: una “potenza di fuoco” che possa nei prossimi mesi permettere ai Paesi più colpiti dall’emergenza coronavirus di poter non solo ripartire nella propria economia ma contribuire al rilancio strutturale dell’intera Eurozona rimasta tramortita dallo shock fiscale, commerciale e produttivo del Covid-19. Si tratterà – secondo le anticipazioni finora emerse dopo settimane di discussioni, scontri e accuse tra diverse parti dell’Europa – di un fondo temporaneo che duri fino al 2022 a metà tra 500 e 1000 miliardi di euro per la metà concepito per sussidi a fondo perduto tramite emissione di bond comuni e per la restante parte in prestiti da restituire nel prossimo pluriennale bilancio europeo (entro 3-4 anni). La proposta varata oggi dalla Commissione Europea sarà il punto di partenza della discussione che nel prossimo Consiglio Ue verrà effettuata per arrivare ad una definitiva formula licenziata del Recovery Fund da impostare già dalla seconda metà del 2020 (o così almeno chiedono i Paesi più bisognosi, come l’Italia, la Spagna e la Grecia).

SCONTRO ITALIA-FRANCIA-GERMANIA CONTRO I RIGORISTI

Il pacchetto Von der Leyen va ancora limato nel suo complesso visto che ad oggi vi sono due proposte decisamente opposte sul tavolo del Consiglio Ue: da un lato il Recovery Fund da almeno 500 miliardi di euro lanciato da Francia e Germania dopo la conferenza Macron-Merkel cui aderiscono (non senza criticità e richieste di ampliamento) l’Italia, la Grecia, il Portogallo e la Spagna e in generale il Sud dell’Europa. Si tratta di un pacchetto da almeno 1000 miliardi (Bei-Mes-Sure da 540 miliardi) e i 500 del Recovery, dove si abbia un trasferimento almeno per la metà di sussidi a fondo perduto che andrebbero messi in conto al bilancio europeo. Per alimentare tale fondo si pensa all’emissione di bond della Commissione europea, probabilmente con rating tripla A: «È un elemento di solidarietà europea che va oltre il poter emettere a tassi più bassi di quanto farebbe l’Italia da sola. Per l’Italia, in gioco c’è un beneficio netto di almeno 45 miliardi, vale a dire la differenza fra i 110 miliardi che il Paese avrebbe come trasferimenti per l’impatto della pandemia (sulla base dei morti da Covid e della quota di calo del Pil) e i 65 miliardi da versare nel Multiannual Fiscal Framework europeo» ha spiegato all’Ansa Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio sui conti pubblici.

Di contro, diverse ricostruzioni dei quotidiani con fonti di Governo e da Bruxelles – non da ultimo “Italia Oggi” – evidenziano il rischio che dietro al Recovery Fund si possa “travestire” un nuovo Mes, ovvero prestiti e sussidi solo con riforme molto rigide da attuare per i governi che utilizzeranno quei fondi nei prossimi anni. Qui si insinua infatti la proposta opposta a Francia-Germania-Italia, ovvero quella dei Paesi cosiddetti “frugali”: Olanda, Danimarca, Svezia e Austria hanno proposto alla Von der Leyen un Recovery Fund in cui vi siano prestiti-mutui che vincolino i Paesi aderenti a programmi europei di profonde e dure riforme economiche. Contrari alla mutualizzazione del debito: nella loro tesi avanzata, la spesa anche per il Covid-19 cade sulla testa del singolo Stato e non può essere inclusa nel calderone unico del bilancio europeo.

RECOVERY FUND: LA “TERZA VIA” DELLA COMMISSIONE UE

Nel gran caos che ancora oggi è l’Unione Europea, profondamente divisa tra i 27 già sul piano precedente (Bei-Sure-Mes) e ora più che mai sul Recovery Fund, la Commissione Ue avrà il difficile compito di trovare una “terza via” in grado di soddisfare appieno tutte le richieste. Per questo secondo quanto raccolto da Huffington Post, è probabile che i “fondi perduti” lanciati da Francia e Germania posano essere consessi solo se legati a investimenti nelle priorità Ue (ovvero digital agenda e Green Deal) o comunque riforme imponenti da attualizzare nei singoli Paesi. Lo strumento principale attraverso cui verrà elargito il 50% dei fondi sarà il Recovery and resilience facility, già spiegato dalla Von der Leyen in sede degli ultimi Consigli Ue, un piano di spesa che ogni Paese che chiederà il Recovery Fund dovrà presentare a Bruxelles con tutte gli specifici impegni cui si è pronti a sottoscrivere. L’altra metà dei 500 miliardi andrà in tre diversi canali riassunti così dal focus di TgCom24: «nuovi fondi di coesione, fondo per la transizione equa (che aiuta i Paesi più indietro con la transizione green) e programma “Invest EU”, che sostiene investimenti strategici e dà sostegno alla liquidità per le imprese».

LA LINEA ITALIANA

In merito alla posizione che l’Italia mantiene sul tema ieri ha parlato il Ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola, ribadendo la linea del Premier Conte già evidenziata a Macron, Von der Leyen e Merkel nei giorni scorsi: «La posizione del Governo italiano resta quella che abbiamo ribadito in queste settimane: sul Recovery Fund servono scelte ambiziose. Ci aspettiamo una proposta coraggiosa dalla Commissione UE, per salvare il mercato unico europeo e le sue catene di valore». La ripresa europea – conclude Amendola – «deve avvenire in un quadro strategico per le riforme da condividere con i cittadini europei. Per questo motivo abbiamo discusso anche del mandato della Conferenza sul Futuro dell’Europa per far ripartire i lavori preparatori tra Commissione, Consiglio UE e Parlamento».



