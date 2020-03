Red 2 non va in onda/ Italia 1 trasmette Big Game – Caccia al presidente

Red 2 non va in onda, ennesimo cambiamento di programmazione per Mediaset in questi giorni di confusione per l’allarme Coronavirus. Anche i canali in chiaro continuano a cambiare, in maniera un po’ difficile da comprendere, la loro programmazione. E’ così che sulla rete per i giovani di Mediaset vedremo in scena Big Game – Caccia al presidente. Viene dunque rinviata la messa in onda del film tratto dall’omonimo fumetto di Erich e Jon Hoeber e diretto da Dean Pariston con il cast delle grandi occasioni tra cui troviamo Bruce Willis, John Malkovich, Catherine Zeta Jones, Anthony Hopkins e molti altri ancora. Il 2 ovviamente sta a significare che si tratta di un sequel, anche se c’è da dire che per una volta la critica ha dato più credito a questo che al capitolo originale.

Al suo posto andrà in onda Big Game Caccia al presidente. Questo è un film d’azione del 2014 diretto e scritto da Jalmari Helander. Nel cast troviamo grandi attori come Samule Lee Jackson e Ted Levine, ma anche altri meno conosciuti come Onni Tommila e Jaymes Butler. Il film narra la storia di un ipotetico Presidente degli Stati Uniti che si trova in volo su l’Air Force One soggetto a un attentato mentre si stava dirigendo ad Helsinki.

