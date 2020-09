Red Canzian/ “Pubblico ha bisogno di tornare a sorridere e sognare”

Red Canzian è tra gli ospiti della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai1. L’ex Pooh si racconta tra vita privata e professionale: dalla malattia fino al ritorno alla musica dopo l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Dopo lo scioglimento della band, Red ha proseguito la sua attività musicale da solista, ma improvvisamente è stato costretto a fermarsi per via di una terribile malattia. A raccontarlo è stato proprio l’artista con un post pubblicato su Facebook: “non ho voluto dirvelo prima per non preoccuparvi. Ma adesso che è tutto finito, ve lo racconto. Sono stato operato a un polmone per un nodulo figlio del melanoma del 2001 che mi era stato tolto e che purtroppo ogni tanto lancia qualche metastasi”. Un nodulo al polmone che ha costretto l’artista a sottoporsi ad un intervento che per fortuna si è risolto nel migliore dei modi. “L’operazione è andata bene e la voce è tornata, sto per essere dimesso, torno a casa e sono pronto per la tournée: in tre giorni sono già in piedi, pronto a ripartire” ha detto l’ex componente dei Pooh che oggi per fortuna sta meglio. A stargli accanto in questa terribile lotta anche Roby Facchinetti, amico con cui ha condiviso il grande successo dei Pooh.

Red Canzian, ex Pooh: “sono stato uno dei primi a esibirsi dopo il lockdown”

“Sei un bellissimo esempio che dovremmo seguire tutti. Ci hai fatto comprendere quanto conti la prevenzione, quanto il coraggio di tenersi monitorati, rispondendo al volo a qualunque segnale inquietante, possa salvarci la vita. Sono veramente decisivi i controlli medici periodici e tu in fondo ce l’avevi già detto tenendo sotto stretto controllo i tuoi problemi al cuore, qualche anno fa, sino al malore improvviso che ti costrinse a un’altra operazione” la dedica di Roby Facchinetti all’amico. Oggi Red Canzian è più forte che mai ed è pronto a tornare sul palco anche se con pochissime date live. Intervistato da Bresciaoggi (data 13 agosto 2020) l’ex Pooh ha detto: “mi sembra di essere tornato all’estate del ‘66, quando avevo quattro concerti in agenda ma ero felice e me ne vantavo pure. Le date sono poche, ma tutte ad alto tasso emotivo. Come quella del 15 giugno in piazza dei Signori a Treviso: sono stato uno dei primi a esibirsi dopo il lockdown, gli uomini della protezione civile e i vigili del fuoco erano in lacrime. Quel concerto era un segno di ripartenza per loro che hanno svolto un compito tanto doloroso e immane”. Nonostante le difficoltà e le restrizioni, Red è voluto tornare sul palco: “non potevo farne a meno. Io ho bisogno di cantare, non per mangiare ma per stare bene con me stesso. Inoltre credo che un comandante non debba mai abbandonare la nave quando sta affondando: ho dei doveri nei confronti dei miei musicisti e del mio service, che prima dell’esplosione dell’epidemia si erano preparati a un tour di 35 date poi cancellate; ma anche del pubblico che dopo questo periodo assurdo ha bisogno di tornare a sorridere e sognare”.



