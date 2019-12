Red Ronnie/ Difende l’alimentazione veg contro Vissani “Vegetariani si sta bene” #CR4

Red Ronnie sarà il protagonista di una delle pagine più accese della serata di #CR4 – La Repubblica delle Donne: spetterà a lui, infatti, difendere il punto di vista dello stile vegano, nel dibattito contro uno dei più agguerriti sostenitori della dieta a base di carne, lo chef Gianfranco Vissani. Vegetariano dal lontano 1990, Red Ronnie promuove da sempre uno stile di vita sano, ma soprattutto privo di carne. Oggi, però, pur essendo dalla parte di chi sceglie consapevolmente di non consumare questo genere di alimenti, non riesce a definirsi del tutto vegano, e questo a causa dell’impossibilità di rinunciare a un certo tipo di ingredienti: “Non sono estremo, non sono integralista”, spiega il conduttore e musicista a Vegolosi.it. “Cerco il più possibile di non mangiare pasta con farina bianca e di utilizzare quella di farro […] Ogni tanto però mi concedo un pasticcino o un dolce dove magari c’è del latte, in alcune ricorrenze speciali. Non posso quindi, in tutta onestà, definirmi vegano al 100%”.

Red Ronnie: “Ecco come sono diventato vegetariano”

Red Ronnie ha spiegato di essere stato spinto a diventare vegetariano, in un primo momento, non da una scelta di carattere etico, bensì da necessità di tipo fisico: “Avevo un dolore alla spalla che neanche il cortisone guariva – ricorda il giornalista e conduttore – Ne ho parlato con Gianni Morandi, che stava per portare la sua mamma malata in una clinica di Forlì. Sono andato anche io, ho sottoposto il mio problema ai professionisti della Engel che lavorano con oli essenziali e praticano l’iridologia. Mi hanno aperto un mondo e ho scelto di eliminare carne e latticini dalla mia dieta”. Una scelta che ha continuato a portare avanti anche quando, dopo un certo periodo, ha ottenuto i risultati sperati: “Da vegetariani si sta bene ha spiegato Red Ronnie – la salute del corpo e quella dello spirito vanno di pari passo”.

Red Ronnie bacchetta il movimento delle Sardine “Bella Ciao è…”

Red Ronnie non si è mai tirato indietro quandosi è trattato di difendere il suo stile di vita e la scelta di ricorrere a un’alimentazione prevalentemente vegana: “Io ne parlo da anni”, ha detto il conduttore ed esperto di musica a Vegolosi.it, “ho anche rifiutato spot dove si vendevano carne e latticini dicendo no a montagne di soldi”. Oggi, però, Red Ronnie è attivo anche e soprattutto sui temi della politica, in merito ai quali si è espresso di recente in una intervista concessa a La Verità: “Abbiamo il dovere di comprendere i testi che cantiamo”, ha spiegato Red Ronnie, riferendosi, in particolare, all’evento che ha visto il movimento delle “Sardine” intonare in piazza Bella Ciao contro il leader della Lega. “Non ha senso cantare Bella Ciao per contestare Matteo Salvini – spiega il fondatore del Roxy Bar – Il testo recita: “Una mattina mi son svegliato, e ho trovato l’invasor”. L’invasore non è Salvini. Anzi, Salvini semmai combatte le nuove invasioni”.



